Etrian Odyssey | un nuovo capitolo verrà annunciato su 3DS il 9 aprile

spaziogames

: RT @PickaQuest: Il nuovo Etrian Odyssey per Nintendo 3DS sarà annunciato la prossima settimana - Ashen_Seraphim : RT @PickaQuest: Il nuovo Etrian Odyssey per Nintendo 3DS sarà annunciato la prossima settimana - vg4tit : #Atlus sta per annunciare un nuovo Etrian Odyssey! -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Stando a quanto trapelato in rete in queste ore, il prossimo 9saràilnella serie. Ciò avtramite un live streaming della durata di quattro minuti , trovate l'embed via YouTube poco più in basso, , nel qualedivulgato il titolo ufficiale e le prime informazioni circa il gioco, il quale è previsto in ...