Estra diventa la società energetica di riferimento nel Molise

Max Pezzali diventa direttore d’orchEstra per un giorno e guida il traffico di Pavia (video) : Max Pezzali diventa direttore d'orchestra per un giorno e presenta i nuovi mezzi del servizio pubblico della città. Per l'occasione, l'artista che è nato e vive a Pavia ha calzato le vesti del direttore d'orchestra, tracciando delle improbabili figure per aria nella direzione dei conducenti dei nuovi autobus. L'immagine dall'alto restituisce il motivo per il quale Pezzali sia stato chiamato a dirigere il traffico. I mezzi si sono infatti ...

SALVINI E BERLUSCONI - TENSIONE NEL CENTRODEstra/ Governo Lega M5S? Le telefonate diventano “roventi” : SALVINI, "faccio un fioretto, smetto di fumare": la promessa del leader della Lega. Questo è il regalo di compleanno per il figlio Federico di 15 anni. Poi la battuta sul Governo...(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 22:56:00 GMT)

Natalia Mastrota / Giorgio Mastrota e Natalia Estrada diventano nonni (Maurizio Costanzo Show) : Natalia Mastrota, la ragazza renderà nonni i suoi genitori Giorgio Mastrota e Natalia Estrada. Una grande emozione raccontata nel salotto di Canale 5. (Maurizio Costanzo Show)(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 10:22:00 GMT)

Elezioni - non conquista il seggio per il Parlamento con il centrosinistra ma diventa consigliere regionale con i voti del centrodEstra : Dentro Fausto Orsomarso di Fratelli d’Italia, fuori Maria Tripodi di Forza Italia. I riconteggi della Corte d’Appello hanno fatto scattare un seggio in Calabria per il partito di Giorgia Meloni togliendolo a Forza Italia. Fin qui tutto rientra nella normale procedura elettorale per le politiche. La novità è che Fausto Orsomarso lascerà il Consiglio regionale e al suo posto entrerà Giacomo Mancini, primo dei non eletti, nel 2014, quando insieme ...

Calciomercato : le indiscrezioni diventano realtà - il padre di Neymar tratta con il Real. Juventus alla finEstra : Le indiscrezioni diventano realtà. L’attaccante ex Barca Neymar sarebbe sarebbe in trattativa con Real Madrid. Il padre del calciatore brasiliano, secondo quanto rivela il giornale spagnolo As, sarebbe già discutendo con Florentino Perez per studiare una strategia per la cessione. La Juventus è alla finestra: il sogno di Agnelli e Marotta e quella di creare un tridente offensivo con Dybala e Higuain. Un trio stellare, in grado di competere ...

Sport palEstra di vita con Genitori si diventa : un progetto per allenare le emozioni : La onlus monzese Genitori si diventa lancia "allenare le emozioni", percorso di buone pratiche per società, allenatori e famiglie. Perché lo Sport è una palestra di vita, ma gli adulti devono dare il ...

Reddito di cittadinanza : come ha fatto un'idea di sinistra a diventare una bandiera di dEstra : Forse prima di ogni tentativo di spiegazione andrebbero ancora una volta chiariti due aspetti. Uno: non è solo in Italia che si discute di Reddito di cittadinanza, o Reddito di base , basic income, . ...

Elezioni 2018 - è nelle periferie che Salvini ha vinto : la sinistra operaia è diventata dEstra leghista : Rileggendo a freddo i risultati elettorali, si scopre quanto un peso rilevante della partita si sia giocato nelle periferie delle grandi città dove ha spopolato il voto del Movimento 5 Stelle e della Lega. Emblematico è il caso di Matteo Salvini che nella periferia di Torino ha superato il 17% e in quella romana dove, raggiungendo la doppia cifra, ha quintuplicato i risultati delle ultime tornate elettorali. Anche per quanto riguarda Milano, ...

Il Sentiero Valtellina diventa una palEstra : Si prepara a diventare una vera e propria palestra a cielo aperto il Sentiero Valtellina. A Poggiridenti in sella alla due ruote si potrà praticare tra gobbe e paraboliche il pump track. A Piateda ...

DAMIANA NATALI/ “Dopo il Requiem di Mozart di Muti ho deciso : sarei diventata direttore d’orchiEstra” : DAMIANA NATALI si racconta in un'intervista al settimanale Oggi esprimendo il suo grande amore per la musica ma anche il difficile ruolo di direttrice d'orchestra.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 19:50:00 GMT)

La Lorenzin : "Io? Non sono cambiata. Il centrodEstra di Salvini è diventato un'altra cosa" : Beatrice Lorenzin ha cambiato casacca. Dal centrodestra è passata al centrosinistra. Alle elezioni del prossimo 4 marzo correrà insiema a Matteo Renzi e al Partito democratico. Una scelta maturata ...

La Lorenzin : Io? Non sono cambiata. Il centrodEstra di Salvini è diventato un'altra cosa : Beatrice Lorenzin ha cambiato casacca. Dal centrodestra è passata al centrosinistra. Alle elezioni del prossimo 4 marzo correrà insiema a Matteo Renzi e al Partito democratico. Una scelta maturata dopo anni passati al governo coi dem. "Non sono io che sono cambiata - motiva il ministro della Salute in una intervista al Corriere della Sera - piuttosto è il centrodestra a trazione Salvini che è diventato un'altra cosa".Con ...