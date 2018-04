Essere pagati per vedere la Tv? Sì | con #Netflix in binge watching

Essere pagati per guardare i porno? Ci pensa la criptovaluta Vit : Al via il lancio di un gettone che permette di guadagnare denaro se si guardano film porno. Ma i crediti potranno Essere spesi per altri contenuti hard

Essere pagati per guardare i porno? Ci pensa la criptovaluta Vit : Porno in realtà virtuale Appagamento o pagamento? Per i fan del porno presto le due cose potrebbero andare a braccetto. guardare film a luci rosse e guadagnarci, come neppure il mitologico Larry Flint avrebbe mai osato sperare. Ma ai suoi tempi non c’erano le criptovalute. La Vice Industry Token, una startup sostenuta da alcuni big dell’intrattenimento per adulti, qualche giorno fa ha annunciato che i fan del porno potranno guadagnare ...

Lavorare quattro giorni - ma Essere pagati per cinque : il sogno si avvera in Nuova Zelanda : Lavorare quattro giorni, ma essere pagati per cinque: è questo il sogno di ogni lavoratore, che un'azienda in Nuova Zelanda sta tentando di trasformare in realtà. Andrew Barnes, fondatore della società fiduciaria "Perpetual Guardian", è convinto di dover concedere ai suoi 200 dipendenti più tempo da trascorrere con le famiglie e con gli amici o da passare svolgendo i propri hobby. In questo modo, durante i ...

Essere pagati per camminare : arriva la nuova app per smartphone Sweatcoin Video : La tecnologia e la salute non vanno quasi mai di pari passo. Chi passa molto tempo vicino ad un computer, un telefono o avanti ad una console matematicamente ne risente negativamente sulla salute: si ingrassa, si perde la vista e altro ancora. Dunque, che succederebbe se ci fosse un' [Video]applicazione [Video] che paga gli utenti in base al numero di passi effettuati? Avete sentito bene, una societa' ha inventato un'app che paga per fare ...