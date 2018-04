Errori arbitrali e tecnici | la Roma tra fatti e misfatti

I discussi Errori arbitrali nell’ultimo turno di Serie A : Due sviste – degli arbitri e del VAR – hanno condizionato il risultato di Milan-Lazio e Crotone-Cagliari, con conseguenti polemiche The post I discussi errori arbitrali nell’ultimo turno di Serie A appeared first on Il Post.

La classifica di Serie A senza Errori arbitrali Video : La #Serie A, grazie al Var, ha visto eliminare in questa prima parte di stagione una buona parte degli errori decisivi che commettono arbitri e guardalinee, ma sicuramente non tutti. Anzi, in queste ultime giornate il Var stesso sembra essersi impigrito, nel senso che ha evitato di correggere gli sbagli dei fischietti in diverse partite, dimostrando quasi una mancanza di coraggio e personalita' in chi sta dietro al Video. Per questo vi ...