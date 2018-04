Erri De Luca | ' M5S-Lega? Un' accozzaglia; PD riparta da Primarie aperte'

Blastingnews

(Di venerdì 6 aprile 2018) In occasione della puntata di Piazzapulita su La7 di questo giovedì 5 aprile è intervenuto il noto scrittoreDe, il quale un po' insolitamente è entrato esplicitamente nel dibattito politico di queste settimane, vediamo le parti salienti di quello che ha detto.Desul significato del voto degli italiani e sul possibile accordo-M5S All'inizioDeha precisato: Non sono un politico né un giornalista, ma un cittadino con dei riferimenti politici che non sono rappresentati da queste forze politiche attuali. E credo che anche l'oltre 1/4 di italiani che non ha votato non si senta rappresentato. Prima di aggiungere: Gli italiani con questo voto innanzitutto hanno voluto scongiurare del tutto l'ipotesi di una coalizione fra #Pd e Forza Italia, tagliando le gambe a questa possibilita'. Dopo di che hanno creato le condizioni di impraticabilita' della ...