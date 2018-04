Erg | accelera crescita in Francia e acquista due parchi eolici

meteoweb.eu

: Rinnovabili ERG accelera la crescita in Francia sulleolico - #Rinnovabili #accelera #crescita - zazoomnews : Rinnovabili ERG accelera la crescita in Francia sulleolico - #Rinnovabili #accelera #crescita -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Milano, 6 apr. (AdnKronos) – Erglaindue. Il gruppo, tramite la propria controllata Erg Power Generation, ha sottoscritto un accordo con Impax New Energy Holding Cooperatief per acquisire Parc Eolien du Melier, titolare di un parco eolico di 8 Megawatt con una produzione attesa pari a circa 23 GWh, Parc Eolien de la Vallée de Torfou, titolare di un parco eolico in costruzione di 18 Mw e con una produzione media stimata di 48 GWh, e Epuron Energies Renouvelables, a cui fa capo una pipeline di circa 750 Mw.Il prezzo complessivo riconosciuto in termini di enterprise value è pari a 57 milioni di euro, di cui circa 17 milioni di euro relativi al project financing in essere al 31 dicembre 2017. Il closing dell’operazione è previsto nel corso del secondo trimestre del 2018.Luca Bettonte, amministratore delegato di Erg, ha ...