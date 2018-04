Entra in vigore la nuova norma sull' assegno di mantenimento | carcere per il marito che

Fisco : Cna - prorogare Entrata in vigore obblighi legati a fattura elettronica : Roma, 5 apr. (AdnKronos) – La Cna ribadisce l’esigenza di prorogare l’entrata in vigore degli obblighi legati alla fattura elettronica e di procedere contestualmente all’abolizione dei tanti oneri che ancora gravano sulle operazione di fatturazione. Nel contempo accoglie “con soddisfazione” le risposte positive, fornite dall’Agenzia delle entrate al Forum della fattura elettronica, alle proposte di ...

L'assegno di ricollocazione per disoccupati Entra in vigore : come fare domanda Video : Tra pochi giorni entra in vigore l’assegno di ricollocazione, l’ammortizzatore introdotto dal Jobs Act destinato ai disoccupati che potranno così beneficiare di programmi di formazione e di sostegno finalizzati al superamento dello stato di #Disoccupazione. Terminato il l’iniziale periodo di sperimentazione che ha coinvolto un campione di 27 mila soggetti, dal prossimo 3 aprile entrera' quindi definitivamente a regime. Vediamo chi può accedere a ...

Fatture elettroniche - CNA chiede proroga Entrata in vigore per evitare problemi a imprese : Teleborsa, - "L'obbligo di emettere Fatture elettroniche non dovrà significare costi aggiuntivi per le piccole imprese , e dovrà partire solo dopo un adeguato periodo di sperimentazione". È la ...

Quando Entra in vigore l’ora legale 2018 : cambio da ora solare - immagini e vignette divertenti : Quando entra in vigore l'ora legale 2018: non importa quanti anni abbiate, la domanda nasce sempre spontanea, quasi come un mantra da recitare due volte l'anno. Il passaggio ora legale 2018 avverrà nella notte tra sabato 24 e domenica 24 marzo, proprio per darvi modo di abituarvi al nuovo orario, senza starvi a preoccupare di altre faccende stressanti (si presume che la domenica ce la si possa prendere comoda, anche se troppo spesso non è ...

“Dal 31 marzo 2018 obbligatorio su tutte le auto”. Annunciata da tempo - Entra in vigore. Cosa cambia per le nostre vetture : Una chiamata che può salvare la vita dopo un incidente stradale, quando spesso non si è in grado di chiamare i soccorsi. Dal 31 marzo 2018, in ottemperanza alla disposizione Ue 2015/758, tutte le autovetture nuove omologate a partire da tale data dovranno essere dotate di un sistema eCall dell’Unione Europea. Come funziona? La chiamata d’emergenza si attiva automaticamente non appena entra in funzione un pretensionatore ...

Ora legale : ecco quando Entra in vigore e le conseguenze sulla salute Video : Il profumo della primavera e le giornate più lunghe sono un toccasana per il buon umore e non solo. Pochi giorni è il generale inverno lascera' spazio ai colori accesi della primavera. Stando alle previsioni meteo l’inizio sara' in salita con Burian 2 che potrebbe far precipitare le temperature al di sotto delle medie stagionali per alcuni giorni. L’unico anticipo di bella stagione arrivera' dal primo cambio orario [Video] del 2018. Nella notte ...

Stiamo vendendo il nostro mare alla Francia : Entra in vigore l’accordo di Gentiloni a Caen : Il trattato di Caen, firmato da Italia e Francia nel 2015, sta provocando l'indignazione dell'opinione pubblica. Giorgia Meloni presenta un esposto in Procura e la Farnesina pubblica una nota per fare chiarezza sulla questione.Continua a leggere

GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Entra in vigore il 25 Maggio - tutte le novità : Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell’Unione Europea Stati membri 2016/679 che entrerà in vigore il 25 Maggio 2018 rappresenta per i rivenditori a valore aggiunto e ciò può rappresentare un’opportunità straordinaria per offrire prodotti conformi per aziende. Ma anche le istituzioni sono interessate dalla nuova normativa. Come sappiamo, il GDPR ha lo scopo di disciplinare l’elaborazione dei Dati personali dei cittadini UE ...

In vigore decreto origine etichetta per sughi - salse e concEntrato di pomodoro : ...e decidere se acquistare prodotti che arrivano da migliaia di chilometri di distanza spesso senza garantire gli standard di sicurezza europei oppure pomodori Made in Italy per sostenere l'economia e ...

Come si fa una legge : dalla proposta all'Entrata in vigore - : Ecco i passaggi che deve affrontare una norma per l'approvazione definitiva e la promulgazione. In vista del voto del 4 marzo, con " Io voto perché " Sky TG24 chiede agli italiani che hanno deciso di ...

Entra in vigore la legge sui testimoni di giustizia - Cutrò : 'Occorrerà vigilare' : Montagne di rifiuti in strada, Todaro: 'Avviare subito bonifica della zona' 3 Degrado negli uffici comunali di Villaseta, Palermo incalza l'amministrazione 4 Il Pd presenta i candidati alla camera, ...