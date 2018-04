Enti pubblici | la Corte dei Conti interviene sull’inconferibilità dell’incarico

Conti pubblici : Barbagallo - servono investimEnti e riduzione tasse : Roma, 4 apr. (AdnKronos) – “I dati diffusi oggi dall’Istat registrano un andamento contraddittorio della nostra economia. La realtà si prospetta meno rosea delle stime per quel che riguarda il rapporto deficit/pil e la pressione fiscale mentre, sul fronte dell’occupazione, a una prima timida crescita dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato fa da contraltare negativo l’aumento della disoccupazione giovanile. E ...

Conti pubblici : ConfesercEnti - riduzione fisco rimane priorità : Roma, 4 apr. , AdnKronos, 'I dati diffusi oggi dall'Istat confermano un quadro macro economico peggiore di quello previsto dal Def. Una revisione in senso negativo del rapporto deficit-Pil di due ...

Phishing - campagna indirizzata a vari Enti Pubblici : Roma, 4 apr. , askanews, - Una recente campagna di Phishing ha coinvolto un numero consistente di caselle mail afferEnti vari domini di posta della pubblica amministrazione. I messaggi, si legge in ...

Conti pubblici : ConfesercEnti - riduzione fisco rimane priorità : Roma, 4 apr. (AdnKronos) – “I dati diffusi oggi dall’Istat confermano un quadro macro economico peggiore di quello previsto dal Def. Una revisione in senso negativo del rapporto deficit-Pil di due decimali che, sebbene attesa, potrebbe incidere sugli equilibri dei Conti pubblici, riducendo lo spazio di manovra e mettendo un’ipoteca sulla futura riduzione della pressione fiscale, che invece rimane la priorità ...

Conti pubblici : ConfesercEnti - riduzione fisco rimane priorità (2) : (AdnKronos) – In questo scenario, sottolinea, “è urgente riprendere il percorso di riduzione della pressione fiscale complessiva, che si è interrotto lo scorso anno. Soprattutto, è fondamentale bloccare lo scatto delle clausole di salvaguardia, che prevedono aumenti Iva già a partire da gennaio 2019. Uno stop promesso da tutte le forze politiche in campagna elettorale e ribadito anche negli ultimi giorni”. L’auspicio, ...

'AccogliEnti per natura' - Traini e l'Hotel House per 'pubblicizzare' il Maceratese : Mentre sullo sfondo, appunto, è stato lasciato il palazzone multietnico di Porto Recanati, teatro in questi giorni dell'ennesimo caso di cronaca che ha sconvolto il Maceratese. Nei dintorni del ...

Per pubblicità - fake news sulle "cEntinaia di vittime" a Kemerovo - : Il canale dell'ucraino Evgenij Volnov, il cui vero nome è Nikita Kuvikov, è diventato 10 volte più popolare dopo le false notizie sulle centinaia di morti nell'incendio a Kemerovo. Lo dimostra il ...

Concorsi Pubblici MIUR : 258 posti per funzionari e dirigEnti - aprile 2018 Video : Proamo con ulteriori notizie per chi cerca lavoro [Video]. Si comunica che il #MIUR ha indetto due nuovi bandi di concorso pubblico per l'ammissione di risorse professionali da immettere in ogni organismo periferico e centrale del Ministero. Ma entriamo nei dettagli e scopriamo tutto ciò che occorre sapere per presentare la domanda di partecipazione. Bando di Concorso aprile 2018 Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca ha ...

Media InvestimEnti pubblicitari online +13 - 7% a livello mondiale nel 2017 : Sarà presto possibile pianificare campagne pubblicitarie audio tramite podcast, applicazioni e streaming radio. Si prevede inoltre che il digital continuerà la sua tendenza positiva con un +5,6% nel ...

Reddito cittadinanza : Boccia - dobbiamo stare attEnti a conti pubblici (2) : (AdnKronos) – Il problema non sono le cifre ma sempre dove trovare le risorse. “Questo – dice Boccia – sarebbe il caso di chiarirlo, perché tra l’Iva che non dovrebbe essere aumentata, che ammonta a circa 12 miliardi, il Reddito di cittadinanza, che secondo i calcoli dello stesso Movimento 5 Stelle vale 15 miliardi, e la flat tax, se le mettiamo insieme sono cose importantissime ma dove si prendono le risorse per ...

Spotify : 2 milioni gli utEnti che hanno usato app illegali per bloccare la pubblicità sulla versione free : Le piattaforme di musica in streaming hanno contribuito in modo significativo a rivoluzionare il settore della musica, e in particolare il modo in cui le persone la ascoltano, offrendo a milioni di utenti l’accesso a servizi pensati appositamente per ascoltare la propria musica preferita pagando un abbonamento mensile per avere accesso ad una libreria digitale composta da decine di milioni di brani. In questo settore in costante crescita, ...

Spotify craccato - 2 milioni di utEnti non abbonati hanno rimosso la pubblicità : ecco la reazione della piattaforma : Il servizio di musica in streaming della Mela ha raggiunto i 38 milioni di utenti paganti e, stando a valutazioni del Wall Street Journal, sta incrementando il numero di utenti ad un ritmo superiore ...

