Emissioni di Co2 di nuovo in crescita dopo 3 anni Come 170 milioni di auto in più

Crescono le Emissioni globali di CO2. Gli Usa tra i paesi virtuosi : (Immagine: pixabay/CC) Nel corso del 2017, dopo 3 anni di diminuzioni, le emissioni di CO2 sono aumentate. A evidenziarlo il rapporto Global Energy and CO2 Status Report dell’International Energy Agency (Iea), per nulla ottimistico. L’incremento dell’1,4% è legato alla crescita della domanda mondiale di energia che le rinnovabili riescono a soddisfare solo in parte ma che, il Portogallo insegna, se coadiuvate da politiche appropriate, ...