Elicottero Marina cade in mare : un morto : Roma, 6 apr. (AdnKronos) – E’ morto uno dei cinque membri dell’equipaggio a bordo dell’Elicottero Sh 212 di Nave Borsini, del dispositivo mare Sicuro in Mediterraneo centrale, caduto in mare nella tarda serata di ieri. Tutti e cinque gli occupanti del mezzo sono stati prontamente recuperati dai mezzi della nave. “Quattro di loro – fa sapere in una nota la Marina Militare – sono in buone condizioni mentre ...

Elicottero della Marina Militare precipita in mare : morto uno dei 5 membri dell’equipaggio : Sconosciute le cause dell'incidente: gli uomini a bordo del velivolo sono stati soccorsi e trasportati a bordo della nave Borsini, ma uno di loro - Andrea Fazio - è morto durante la rianimazione. Le condizioni degli altri non sono gravi.Continua a leggere

Un Elicottero della Marina militare è precipitato nel Mediterraneo - uno dei cinque occupanti a bordo è morto : Un elicottero della Marina militare italiana è caduto in mare nel Mediterraneo centrale, durante un’esercitazione notturna nella tarda serata di giovedì 5 aprile. Nell’incidente è morto lo specialista di volo Andrea Fazio, mentre le altre quattro persone che si trovavano The post Un elicottero della Marina militare è precipitato nel Mediterraneo, uno dei cinque occupanti a bordo è morto appeared first on Il Post.

Cade Elicottero della Marina - morto un militare : E' morto uno dei cinque componenti dell'equipaggio dell'elicottero della Marina militare impegnato nell'operazione Mare sicuro caduto in mare, nel Mediterraneo centrale, durante un'esercitazione notturna. A darne notizia un comunicato della forza armata, in cui si ricorda quanto accaduto."Nella tarda serata di ieri - viene spiegato dalla Marina - un elicottero SH 212 di Nave Borsini, del dispositivo Mare Sicuro in Mediterraneo centrale, è ...

Cade in mare Elicottero della Marina Militare : un morto e 4 feriti : Nella tarda serata di ieri un elicottero SH 212 di Nave Borsini, del dispositivo mare Sicuro in Mediterraneo centrale, è caduto in mare in prossimità dell’unita per cause in corso di accertamento. Tutti e cinque gli occupanti del mezzo sono stati prontamente recuperati dai mezzi della nave: quattro di loro sono in buone condizioni mentre lo specialista di volo Andrea Fazio, recuperato in stato di incoscienza, è deceduto a bordo di Nave ...

Precipita in mare un Elicottero della Marina militare : muore uno degli uomini dell'equipaggio : Lo specialista Andrea Fazio è stato recuperato in stato di incoscienza ed è morto a bordo di Nave Borsini. L'elicottero e' caduto per cause ancora sconosciute durante un'attivita' addestrativa