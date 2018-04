Elicottero caduto | morto uno dell' equipaggio

Marina militare : Elicottero caduto - il cordoglio del governatore Sicilia : Palermo, 6 apr. (AdnKronos) – Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci esprime “profondo dolore” per la morte del capo di prima classe della Marina militare, Andrea Fazio, avvenuta questa notte durante un’esercitazione nel Mediterraneo. “Alla famiglia del sottufficiale – afferma il governatore – va il mio più sentito cordoglio, al quale unisco la vicinanza della comunità Siciliana. Ai quattro ...

Messico - Elicottero caduto : due i morti : 9.00 Sono 2 i morti a seguito dello schianto dell'elicottero militare con a bordo il ministro dell'Interno messicano, Navarrete, e il governatore dello Stato di Oaxaca, nel sud del Paese. Il ministro e il governatore sono rimasti feriti lievemente. L'elicottero stava sorvolando le zone colpite nella notte dal forte terremoto di magnitudo 7,2. Il velivolo era in procinto di atterrare quando il pilota ha perso il controllo.Le due vittime si ...