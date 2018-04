Effettuare telefonate mute a una persona per dispetto è reato

fanpage

: @TiscaliHelpDesk Buongiorno per utenza 0916822357 segnalo la totale assenza di linea telefonica in entrata e in usc… - salvogiarraffa : @TiscaliHelpDesk Buongiorno per utenza 0916822357 segnalo la totale assenza di linea telefonica in entrata e in usc… - lavoroprato : STAGE IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A -

(Di venerdì 6 aprile 2018)continueal proprio vicino, anche se in reazione a quella che viene percepita come una provocazione, è une si rischia una condanna. A sancirlo è la Corte di Cassazione, valutando che disturbare un vicino con delleè unanche quando lo si fa per vendicarsi di qualcosa.