Ed Sheeran canta Elton John con Coldplay | Lady Gaga | Miley Cyrus e tanti altri | audio

Charli XCX travestita da Ed Sheeran mentre canta in lip sync “Shape Of You” è la cosa più LOL che vedrai oggi : Preparati perché stai per vivere il momento più LOL di tutta la giornata! Charli XCX ha letteralmente vestito i panni di Ed Sheeran, cantando in lip sync il pluripremiato singolo “Shape of You“ (disco di DIAMANTE in Italia). Charli è decisamente irriconoscibile! [arc id=”d61a80b6-e4b0-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Giudica tu stesso l’effettiva somiglianza dando un’occhiata alla preview della performance che trovi ...

Il matrimonio di Ed Sheeran con Cherry Seaborn - una location medievale per le nozze del cantante : C'è grande fomento e hype nell'aria per il matrimonio di Ed Sheeran con la fidanzata Cherry Seaborn: il cantante di Perfect ha annunciato ad inizio anno di aver chiesto la mano della ragazza. Invece di andare alla ricerca della location perfetta per le sue nozze, Ed Sheeran avrebbe in mente progetti differenti: costruirla direttamente secondo i propri gusti! Secondo quanto racconta il Belfast Telegraph, Ed Sheeran avrebbe fatto una ...

Songwriter è il documentario su Ed Sheeran e l'album Divide : in scena la vita artistica del cantautore - in attesa di un film tutto suo : ... intenso brano dedicato a sua nonna: testo e traduzione La diretta dei Brit Awards 2018 in tv e streaming il 21 febbraio, tutti gli ospiti e le nomination: come seguire l'evento dall'Italia ...

Songwriter è il documentario su Ed Sheeran e l’album Divide : in scena la vita artistica del cantautore - in attesa di un film tutto suo : Presentato alla Berlinale 2018 Songwriter, il documentario su Ed Sheeran sul suo album Divide, pubblicato lo scorso marzo. Diretto dal cugino del cantante britannico Murray Cummings, Songwriter è dedicato alla vita, alla carriera e alla passione di Ed Sheeran per la musica, alla sua ascesa al successo planetario che l'ha portato ad essere nel 2017 la popstar più acclamata, in vetta alle classifiche di vendita di tutto il mondo. Il ...

Il video di River di Eminem e Ed Sheeran per San Valentino - il rapper e il cantautore parlano d’amore : Il video di River di Eminem e Ed Sheeran ha fatto il suo debutto su Youtube per San Valentino, come annunciato dal cantautore di Detroit. Alla vigilia di San Valentino il rapper ha twittato un teaser del suo video per la canzone realizzata in collaborazione con il cantautore inglese, inserita nell'album Revival pubblicato a dicembre 2017. La didascalia "Unhappy Valentine's Day!" anticipava il contenuto del video, non proprio all'insegna del ...

Ed Sheeran al matrimonio di Harry e Meghan a maggio? L’invito al cantautore per le nozze reali : Ci sarà anche Ed Sheeran al matrimonio di Harry e Meghan? Stando alle indiscrezioni trapelate in rete pare proprio che le nozze più attese dell'anno possano essere accompagnate dalle dolci note del cantautore inglese. Il principe Harry e l'attrice di Suits che ha lasciato la carriera per amore potrebbero fare il loro primo ballo accompagnati dall'esibizione dal vivo di Ed Sheeran, magari sulle note di ballate romantiche come Perfect o ...

Camila Cabello ha cantato la canzone scritta per lei da Ed Sheeran - scartata dal suo primo disco solista : Se sei un grande fan di Ed Sheeran e Camila Cabello sicuramente ti ricorderai che, qualche mese fa, la star di “Divide” aveva scritto un canzone per l’ex Fifth Harmony. [arc id=”e344fcb2-ba70-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Il brano intitolato “The Boy”, purtroppo, non è stato inserito nelle tracklist di “Camila”, ma nonostante ciò la cantante ha deciso di farcene sentire un pezzettino. Camila, ...

Camila Cabello canta Ed Sheeran - in un video il brano scartato dall’album Camila : Camila Cabello canta Ed Sheeran, ma non nel suo album. La collaborazione tra l'ex Fifth Harmony e il cantautore inglese non è andata in porto lo scorso anno, quando lui ha scritto una canzone per lei durante la lavorazione del suo primo album da solista: la traccia è stata scartata insieme a quelle di altri produttori e non è stata inclusa nella tracklist di Camila, il disco d'esordio della Cabello che ha fatto registrare primati in classifica ...

Ed Sheeran smetterà di cantare e chiuderà la sua carriera in un momento preciso : l’intervista shock sulla sua vita privata : Ed Sheeran smetterà di cantare non appena metterà su famiglia: il giovane cantautore inglese capace di battere i record di permanenza in classifica dei Beatles non vuole incidere dischi e girare il mondo in tour per sempre, ma solo finché non diventerà padre. Lo ha annunciato in un'intervista shock al Daily Star, in cui ha parlato della sua vita privata e della sua carriera subito dopo aver annunciato di essersi fidanzato con Cherry ...