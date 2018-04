' E' vero ma non ci credo'

Chelsea - Conte smentisce Vialli : 'Non è vero che voglio andare via' : ROMA - ' Gianluca è un amico ma non ci sentiamo da un anno. Da inizio stagione sento molte voci sul mio futuro, molta gente che ne parla, leggo tante speculazioni ma l'unica cosa vera è che sono ...

“È doveroso”. Fabrizio Frizzi - a pochi giorni dalla morte arriva la notizia. Il suo pubblico - non c’è dubbio - sarà felicissimo di questa novità : Fabrizio Frizzi se ne è andato il 26 marzo scorso a 60 anni. Ha lasciato un vuoto immenso nel mondo dello spettacolo italiano, ma come si dice in questi casi “the show must go on”. E così, da lunedì 3 aprile, l’amico e collega Carlo Conti ha preso il suo posto a L’Eredità. Un’eredità, scusate la ripetizione, pesante, perché il pubblico di Raiuno era affezionatissimo a Frizzi. E infatti, nella sera della ...

Google - davvero quest'app anonima è il miglior modo di trasferire file da Android a Mac? - Opinione - : ... che sviluppa il sistema operativo mobile più diffuso al mondo, non fornisca un software decente che permetta ai suoi dispositivi di interfacciarsi con il secondo OS desktop più diffuso al mondo? ...

Pasta - falsi miti da sfatare : non è vero che fa ingrassare : La Pasta può ritenersi uno dei simboli della nostra tradizione alimentare che ha reso famosa l'Italia in tutto il mondo. Ne esiste una grande varietà di tipi e di formati ed ogni regione ha le sue peculiarità gastronomiche. Tuttavia a fronte di questi aspetti positivi esistono ancora convinzioni del tutto errate. Ad esempio quando si decide di intraprendere un percorso dietetico, uno dei primi alimenti che generalmente viene messo all'indice ...

Il Benevento non muore mai - ancora speranza di salvezza : verona nei guai [FOTO e PAGELLE] : 1/14 LaPresse ...

Leone - Fedez : “E’ vero - un bambino non può scegliere se essere mostrato sui social. Ma preferiamo farlo io e Chiara e non i paparazzi” : Fedez ha deciso di rompere il silenzio e di dire la sua sulle tante critiche che in questi giorni sono piovute addosso a lui e alla compagna Chiara Ferragni. Il motivo? Secondo alcuni Leone, il loro bebè nato da pochi giorni, sarebbe eccessivamente esposto sui social. “E’ vero, un bambino non può scegliere se essere mostrato sui social o meno, esattamente come non può scegliere se essere battezzato”. “I criteri per ...

EMILIO FEDE RIFATTO? IRRICONOSCIBILE A NON È L'ARENA/ “Troppo botulino” : ma è davvero colpa della chirurgia? : EMILIO FEDE torna in tv ospite a Non è L'ARENA di Massimo Giletti ma il suo volto è decisamente cambiato: merito (o colpa) della chirurgia estetica? Esplode l'ironia sul web.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 13:28:00 GMT)

Il vero problema non è... Real : La Juventus fa parte di questa fetta d'epoca e ha voglia di andare oltre la cronaca. Ultima nota: arbitra il turco Cakir. Fu lui a dirigere la finale di Berlino tra Juventus e Barcellona. Meglio ...

Ma davvero non siamo più abituati ai gesti gentili? : Qualche giorno fa, Leonardo Pieraccioni ha condiviso su Instagram un racconto a suo modo esilarante, ma allo stesso tempo significativo. Pubblicando l’immagine del bigliettino di un parcheggio, una banalissima ricevuta di sosta, il regista e attore toscano ha scritto quanto segue: «Stamani va via una macchina davanti alla mia e io la metto subito al suo posto. Qualche secondo e la macchina torna indietro, abbassa il finestrino e mi porge ...

Simeone : 'A cena con Dybala? Non è vero - ci siamo solo incontrati al ristorante' : ... alcuni fanno bene il loro lavoro, altri no, io spero siano sempre di più i giornalisti che diano le notizie in maniera corretta perché il mondo dipende anche da una buona informazione '. , ha ...

“Ma è davvero lei?’’. La nuova Evelyn Ryan. In Dawson’s Creek vestiva i panni della ultracattolica nonna di Jen Lindley - ma nella realtà Mary Beth è molto diversa : eccola - pazzesca - a 78 anni : Dawson’s Creek compie 20 anni e per festeggiarli la rivista statunitense Entertainment Weekly ha riunito i protagonisti della serie, dedicando loro cinque copertine, una con il cast e le altre quattro con alcuni attori. L’operazione nostalgia ha funzionato e sul web stanno iniziando a circolare le foto in anteprima, in attesa dell’uscita della rivista ad aprile. Sulle copertine compaiono James Van Der Beek (Dawson ...

Pronostico Inter verona/ Domenico Penzo : partita senza storia - ma l'Hellas non deve chiudersi... - esclusiva - : Pronostico Inter Verona: Intervista esclusiva a Domenico Penzo sul match della 30giornata di Serie A a San Siro. Quali le mosse di Spalletti?.

PASQUA A NEW YORK/ Un cuore povero non si stanca mai di seguire quella croce : "Camminiamo in silenzio. E' sempre stato così da quel 5 aprile 1996 quando per la prima volta seguimmo la croce di Nostro Signore sul Ponte di Brooklyn". RIRO MANISCALCO(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 06:11:00 GMT)Il silenzio delle chitarre, di R. ManiscalcoPASQUA A NEW YORK/ La tragedia del Calvario non ha l'ultima parola, di R. Maniscalco

Pd - Delrio : 'Non sono disponibile a fare il segretario'. Orlando : 'Dialogo con M5s doveroso' : Dibattito interno al partito democratico sulla posizione da tenere durante le consultazioni. Mentre per Delrio 'la linea all'opposizione non è nemmeno in discussione' Andrea Orlando commenta: 'dire '...