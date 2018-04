È morto a 89 anni Cecil Taylor | grande pianista tra i principali esponenti del free jazz

È morto Jonathan Pitre : il “ragazzo-farfalla” aveva 17 anni : Jonathan Pitre, diciassettenne di Ottawa, soffriva di epidermolisi bollosa, una malattia genetica molto rara che rende estremamente dolorose normali attività quotidiane. I ragazzini con questa patologia vengono chiamati “butterfly children”: la loro pelle è fragile come le ali delle farfalle.Continua a leggere

Brindisi. Padre morto da anni - il figlio incassava la pensione : Brindisi. Padre morto da anni, il figlio incassava la pensione – I militari della Guardia di finanza di Brindisi hanno scoperto che un 41enne del luogo dall’agosto del 2014 si appropriava la pensione del genitore deceduto per un ammontare complessivo a fine 2017 di oltre 20mila euro. L’uomo aveva omesso di comunicare all’INPS il decesso del Padre, avvenuto a luglio del 2014, continuando così ad incassare gli importi ...

È morto a 82 anni il regista giapponese Isao Takahata : Era famoso per i suoi film di animazione e per aver fondato lo Studio Ghibli insieme a Hayao Miyazaki The post È morto a 82 anni il regista giapponese Isao Takahata appeared first on Il Post.

Due fratelli in ospedale : lui morto a 16 anni - lei ricoverata. 'Avvelenati dall'acqua' : di Melina Chiapparino Un 16enne napoletano, Luigi Passaro , è deceduto al Cardarelli dove era stato trasportato dai familiari in condizioni critiche alle 5 di questa mattina. Il ragazzo, residente a ...

È morto a 81 anni Giorgio Bubba - storico giornalista di “90º minuto” : È morto oggi a Genova Giorgio Bubba, storico giornalista Rai delle trasmissione sportive 90º minuto e La domenica sportiva. Bubba, che era nato a La Spezia, aveva lavorato per moltissimi anni come telecronista e radiocronista per le partite del Genoa e della The post È morto a 81 anni Giorgio Bubba, storico giornalista di “90º minuto” appeared first on Il Post.

morto a 16 anni al Cardarelli - si sospetta meningite : Un ragazzo di 16 anni è Morto all'alba nell'ospedale Cardarelli di Napoli dove era stato trasportato poco prima. Il 16enne sarebbe Morto per una sospetta sepsi meningococcica. Poco più tardi la ...

Ray Wilkins - morto a 61 anni l’ex capitano della Nazionale inglese. Giocò tre anni nel Milan : E’ morto a 61 anni Ray Wilkins, ex giocatore del Milan, capitano della Nazionale inglese e poi per molti anni vice allenatore del Chelsea. Colpito quattro giorni fa da un infarto, era ricoverato in coma farmacologico al St Georgès Hospital di Londra. A dare per primo la notizia è stato proprio il club di Stamford Bridge su Twitter: “Riposa in pace, Ray, ci mancherai terribilmente”. “Ciao Ray: questa sera lotteremo su ogni ...

È morto Ray Wilkins - ex centrocampista di Chelsea - Milan e nazionale inglese : aveva 61 anni : È morto Ray Wilkins, ex centrocampista di Chelsea, Milan e nazionale inglese: aveva 61 anni. Secondo il Telegraph è morto a causa di un attacco cardiaco. Nella sua carriera Wilkins aveva giocato fra gli altri per Chelsea, Milan e Manchester United, e The post È morto Ray Wilkins, ex centrocampista di Chelsea, Milan e nazionale inglese: aveva 61 anni appeared first on Il Post.