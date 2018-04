“È lui il mio compagno” Federica stupisce tutti e Marco entra Presentazioni ufficiali

La vedova De Filippo : «Il mio luigi? Una vita per il teatro e Napoli» : Napoletana, di famiglia beneventana; più giovane di 24 anni; laureata in Legge; un posto al Banco di Napoli dei Parioli. In quell'agenzia, nell'88, l'incontro con Luigi De Filippo,...

La vedova De Filippo : 'Il mio luigi? Una vita per il teatro e Napoli' : Napoletana, di famiglia beneventana; più giovane di 24 anni; laureata in Legge; un posto al Banco di Napoli dei Parioli. In quell'agenzia, nell'88, l'incontro con Luigi De Filippo, che le cambiò la ...

Don Primo Mazzolari - Giovedì Santo/ “Voglio bene a Giuda - è mio fratello : anche io sono come lui” : Un anno prima della sua morte, don Primo Mazzolari tenne una delle sue omelie più famose, il gioRno del Giovedì Santo, proclamando Giuda suo fratello e pregando per lui(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 11:21:00 GMT)

Il contratto di Fazio nel mirino dell’anticorruzione - lui replica : “Non riguarda il mio stipendio” : La notizia è stata diffusa dal quotidiano “La Repubblica” nella giornata di giovedì. Nel mirino dell&rsquo...

“Il mio coming out”. La verità di Valerio Scanu (finalmente). Sono anni che si vocifera sulla sessualità del cantante di Amici - ma lui ha sempre sorvolato. E a domanda diretta risponde : Giuro di dire la verità – Dalla A alla Zia Mary, questo il titolo dell’autobiografia scritta da Valerio Scanu, ex enfant prodige di Amici. Il cantante è alla sua seconda prova letteraria e in concomitanza all’uscita del libro sta per essere lanciato anche il suo nuovo singolo. Intorno alla vita del giovane artista c’è molta curiosità anche riguardo al suo privato di cui notoriamente è molto geloso. Nel libro, uscito il ...

«Se n’è andato per correre dietro al lavoro e il mio amore per lui sta scomparendo» : Se vuoi la verità, la verità è che disinnamorarsi è una cosa triste, soprattutto quando hai la lucidità di accorgerti che sta succedendo. A me sta accadendo adesso, ora dopo ora, settimana dopo settimana. Accade piano e per un motivo preciso: lui mi ha deluso. Fosse corso dietro a un’altra donna l’avrebbe fatto meno (no, sto barando, ma è per farti capire). Mi ha deluso tantissimo perché è corso dietro a un lavoro più prestigioso, dietro ai ...

L'ex M5s Mara Mucci a Vittorio Sgarbi : 'Prendi il mio numero - se hai bisogno qualcosa contro luigi Di Maio chiamami' : Luigi Di Maio deve fare attenzione a...un'ex grillina. Lei è Mara Mucci , ex deputata M5s passata al Pd ma non rieletta. E sul suo conto, Il Fatto Quotidiano svela un aneddoto curioso. Era mercoledì ...

luigi Di Maio. proposta indecente : 'Ecco il mio programma in dieci punti. Va bene ogni governo ma non con Matteo Renzi' : Un programma di dieci punti da proporre agli altri partiti. E' questa l'idea sul tavolo di Luigi Di Maio in vista del confronto con le altre forze politiche alla ricerca di una maggioranza. Un'...

DOMENICA LIVE/ luisa Corna : "Il mio fidanzato è più giovane di me - non è stata una scelta" (4 marzo 2018) : DOMENICA LIVE, Anticipazioni: canna-gate dell'Isola dei Famosi 2018 cancellato e Chiara Nasti censurata? La verità da Barbara d’Urso nella nuova puntata di oggi pomeriggio.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 16:17:00 GMT)

Cristina Marino/ Chi è la fidanzata di Luca Argentero : "lui è il mio guru" : Cristina Marino: chi è la fidanzata di Luca Argentero, ospite oggi a C'è posta per te. Classe 1991, è 13 anni più piccola dell'ex gieffino: in comune hanno la passione per la recitazione.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 21:50:00 GMT)

È morto Pierluigi Pirandello - ultimo erede della famiglia del premio Nobel : Pierluigi Pirandello, nipote del drammaturgo e scrittore siciliano premio Nobel Luigi Pirandello e figlio di Fausto, artista figurativo di grande talento della Scuola Romana, è morto ieri a Roma all'...

Isola - prima notte insieme per Marco e Jonathan. Ferri : “Con lui mi sento a mio agio” : prima notte insieme per Marco Ferri e Jonathan Kashanian sulla ‘Isla Bonita’. L’ex calciatore e l’esperto di moda si godono la vita sull’Isola dei comfort tra...

La paura in soggettiva - perde il controllo della moto e finisce sotto al camion in corsa. Nemmeno lui ci crede : “Grazie - sono vivo!” : Un uomo sta guidando la sua moto lungo un’autostrada in California. Improvvisamente perde il controllo del mezzo, cade e viene proiettato verso il centro della carreggiata, mentre sta passando un autoarticolato. Ma quello che accade in quei pochi, drammatici secondi lascerà di stucco il motociclista e tutti quelli che vedranno le immagini registrate dalla telecamera montata sul casco. Scivolando sull’asfalto ad alta velocità, ...