E guardando gli appunti | Sergio il paziente alzò il sopracciglio

"Spero che l'innominabile mi stia guardando dal carcere. Gli arrivi il messaggio : il bene vince sempre sul male" : "Voleva che mi richiudessi a casa: io sono qui a Ballando con Le Stelle". È bellissima Gessica Notaro, miss sfregiata con l'acido dal suo ex, mentre volteggia come concorrente in gara va Ballando con Le Stelle. Bellissima e bravissima. Glielo dicono tutti, glielo conferma la giuria: "È la tua rivincita".Lo sa bene Gessica, che non esita a parlare apertamente della sua storia: "Spero che l'innominabile mi stia guardando dal carcere, ...

Rudy Zerbi a "Verissimo" : "Ho scoperto di essere figlio di Davide Mengacci guardando la tv" : Su Leggo.it gli estratti delle interviste di Silvia Toffanin in onda il sabato pomeriggio. "Era la vigilia di Natale e mia madre che aveva appena scoperto di avere un brutto male ha pensato che...

Google ha creato un'intelligenza artificiale che previene gli infarti guardando gli occhi : Gli scienziati di Google hanno addestrato un’intelligenza artificiale a predire il rischio di disturbi cardiovascolari in un paziente attraverso la scansione degli occhi. Il software sviluppato da Verily, società di proprietà del colosso informatico specializzata nella ricerca in ambito biomedico, è in grado di ricavare informazioni di un paziente quali età, pressione sanguigna, genere e se sia fumatore o meno ...