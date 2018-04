“È doveroso” Fabrizio Frizzi | a pochi giorni dalla morte arriva la notizia Il suo

caffeinamagazine

: 'È doveroso farlo' FABRIZIO FRIZZI. Arrivata la proposta in RAI: - spettacolo_fp : 'È doveroso farlo' FABRIZIO FRIZZI. Arrivata la proposta in RAI: - donatda : RT @VanityFairIt: L’urlo del pubblico, la commozione di Milly Carlucci, l’Hallelujah di Leonard Cohen. #BallandoConLeStelle, ieri sera, è p… - GiuseppePurpari : RT @VanityFairIt: L’urlo del pubblico, la commozione di Milly Carlucci, l’Hallelujah di Leonard Cohen. #BallandoConLeStelle, ieri sera, è p… -

(Di venerdì 6 aprile 2018)se ne è andato il 26 marzo scorso a 60 anni. Ha lasciato un vuoto immenso nel mondo dello spettacolo italiano, ma come si dice in questi casi “the show must go on”. E così, da lunedì 3 aprile, l’amico e collega Carlo Conti ha preso il suo posto a L’Eredità. Un’eredità, scusate la ripetizione, pesante, perché il pubblico di Raiuno era affezionatissimo a. E infatti, nella sera della ‘prima’, Conti, che aveva già sostituitoa ottobre scorso, quando era stato ricoverato per un’ischemia cerebrale, era molto commosso. In apertura di puntata, con le lacrime agli occhi, l’ex presentatore del Festival di Sanremo ha ricordato il caro amico e grande professionista: “Vorrei essere in qualsiasi parte del mondo fuorché in questo studio. Però ci sono. Le parole servono a poco, dico solo grazie a questo studio ...