DUE OSPEDALI A BRESCIA NON RICOVERANO BIMBA DI 4 ANNI Muore per un’otite | aperto

Brescia - DUE OSPEDALI non la ricoverano : bimba di 4 anni muore per un'otite : Da un mese e mezzo la piccola Nicole, 4 anni, aveva febbre e dolori al collo: ma nonostante le ripetute visite, la bambina non era stata ricoverata. Sabato i genitori, vedendo le condizioni della figlia peggiorare, hanno deciso di portarla all'ospedale Civile di Brescia. Nicole è morta giovedì pomeriggio: per lei è stata fatale la degenerazione di un'otite, che ha causato un'infezione particolarmente aggressiva e acuta.

