Droga | Italia tra i primi paesi d’Europa per consumo di sostanze stupefacenti

Droga - ketamina ai rave party : perquisizioni e arresti in tutta Italia : Droga, ketamina ai rave party: perquisizioni e arresti in tutta Italia L’indagine, partita da Padova, si è estesa in numerose province Italiane e ha portato alla luce un sodalizio criminale dedito allo spaccio dello stupefacente sintetico Parole chiave: ...

Droga : ecco la mappa che traccia i decessi per overdose in Italia : Una mappa in tempo reale dei decessi per overdose in Italia. E’ quello che può fare ‘Geoverdose.it‘, un sistema informatico geografico (Gis), interfacciato a un sito internet, in grado di visualizzare su una cartina dello stivale le morti per overdose e gli altri eventi acuti mortali (o a rischio decesso) correlati all’assunzione di droghe, utilizzando le coordinate geografiche normalmente utilizzate dai sistemi ...

“14 arresti” - caos nell’aeroporto italiano. La Guardia di finanza ferma un gruppo di passeggeri : dopo un attento controllo la scoperta choc. E stavolta non è il solito controllo antiDroga : Una operazione davvero chirurgica quella dei militari della Guardia di finanza in servizio all’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo), in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Analizzando le rotte considerate a rischio per il traffico di sostanze illegali, i militari hanno intercettato 14 persone in arrivo allo scalo: nascoste nei loro bagagli c’erano numerose confezioni di farmaci ...

Droga : traffico da Albania verso Italia e Svizzera - 16 arresti : Milano, 22 mar. (AdnKronos) - Sedici persone sono state arrestate dalla Guardia di finanza del Comando provinciale di Milano per traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini, dirette dalla Procura di Como, hanno scoperto diverse spedizioni di sostanze stupefacenti in Italia e in Svizzera e hanno p

Droga : in Italia aumentato del 16 - 12% il traffico di cocaina : Lo rivela la relazione annuale della direzione centrale dei servizi antiDroga. In evidenza la cocaina, stupefacente preferito, nel nostro paese, nonostante sia più costosa di altri -

Traffico internazionale di Droga : 43 arresti tra Albania e Italia : Traffico internazionale di droga: 43 arresti tra Albania e Italia L'operazione, coordinata dalla Dia di Bari, ha permesso di sgominare due organizzazioni criminali. Nel corso delle indagini sono stati intercettati scafi partiti dall'Albania e sbarcati in Puglia Parole chiave: ...

Un imprenditore italiano finito nelle inchieste del giornalista slovacco ucciso è stato arrestato per traffico di Droga : La polizia della Slovacchia ha arrestato Antonino Vadalà, un imprenditore italiano il cui nome era finito nelle inchieste del giornalista slovacco Ján Kuciak, ucciso il mese scorso insieme alla sua fidanzata, probabilmente a causa del suo lavoro investigativo. Vadalà, ha The post Un imprenditore italiano finito nelle inchieste del giornalista slovacco ucciso è stato arrestato per traffico di droga appeared first on Il Post.

Viaggi “d’istruzione” - i racconti shock dei liceali : “La Droga l’abbiamo portata dall’Italia - in Germania l’abbiamo comprata vicino al campo di concentramento” : Viaggi d’istruzione: ecco alcuni racconti shock raccolti da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, conduttori del format ECG, in onda su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. A parlare sono alcuni liceali romani, tra i 17 e i 19 anni: “Io ho 19 anni, l’ultimo campo scuola l’abbiamo fatto a Monaco. Abbiamo fatto uso di droghe, molte persone si drogavano, io personalmente ho ...