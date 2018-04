Droga | arrestato figlio Sean Penn

Droga - aumenta il consumo di eroina nell'acquese. Arrestato un pusher : ACQUI TERME - Allarme eroina nell'acquese. Le forze dell'ordine - e in particolare i carabinieri - avevano già notato un 'ritorno' di questa Droga sulla piazza locale. E' stato così Arrestato F.R., ...

Roma : Aveva Droga e denaro falso - arrestato : Roma – Un uomo si stava aggirando a Roma in via di Monte Cucco con fare sospetto , nelle vicinanze di una farmacia. Quando ha attirato l’attenzione di una pattuglia di Carabinieri della Stazione Villa Bonelli. I militari hanno deciso di controllarlo e l’uomo, un Romano di 40 anni con precedenti, alla loro vista, si e’ particolarmente innervosito. Inducendo gli uomini dell’Arma ad approfondire le verifiche, che hanno ...

Roma. Scoperto Bazar della Droga : arrestato pusher : Roma – Municipio III. Un 33enne è stato arrestato nella propria abitazione, in via Adolfo Celi, perchè trovato in possesso 82 g. di marijuana, 27 g. di hashish, 18,5 g. di crack, 18,4 g. di cocaina, 6,7 g. di ecstasy, 17,6 g. di droga sintetica. Roma. Operazione antidroga dei Carabinieri Al termine di una attività antidroga, i Carabinieri della Stazione di Roma Nuovo Salario hanno arrestato un 33enne italiano, senza occupazione e con ...

Milano : spaccia Droga a domicilio con la Vespa - arrestato : Milano, 30 mar. (AdnKronos) – spacciava cocaina che consegnava a domicilio, ma polizia lo ha scoperto e arrestato. E’ accaduto a Milano lo scorso martedì. L’uomo, un 44enne italiano è stato arrestato.Gli agenti della squadra mobile lo hanno notato durante un servizio di contrasto allo spaccio. L’uomo, senza precedenti specifici, si trovava in via Lamarmora a bordo della sua Vespa. Dopo aver ceduto due dosi di cocaina a ...

Palermo : Droga allo Sperone - arrestato pusher con 50 dosi di crack : Palermo, 28 mar. (AdnKronos) - Un uomo di 31 anni, F. T., è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio durante un controllo nel quartiere Sperone di Palermo. T. è stato trovato con indosso 50 dosi di crack, per un peso complessivo di 10 grammi.

Salerno - faceva Drogare 13enne per violentarlo : arrestato un 45enne : Procurava cocaina e marijuana a un ragazzo di 13 anni per poi abusare sessualmente di lui. I carabinieri di Eboli, in provincia di Salerno, hanno arrestato un uomo di 45 anni. L'indagine è stata ...

Modica - 32enne arrestato con 5 chili di Droga : I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Modica hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne con 5 chili di droga.

Ventenne di un centro d'accoglienza spaccia Droga a Bojano - arrestato dai carabinieri : I carabinieri di Campobasso e di Bojano hanno arrestato in flagranza del reato di spaccio nel centro matesino un Ventenne extracomunitario, sorpreso a cedere a un giovane del posto una bustina di ...

Scisciano - Droga in casa : ragazzo arrestato nel giorno del suo compleanno Video : I carabinieri [Video]della stazione di San Vitaliano NA, diretti dal maresciallo-capo comandante Giovanni Marchitelli, dopo una serie di complesse e articolate attivita' investigative, lo hanno arrestato ieri mattina, 21 marzo 2018, nel giorno del suo compleanno. Si tratta di un giovane 27 enne di Scisciano NA, Francesco Raffaele Caccavale, incensurato, trovato in possesso all'interno della propria abitazione di ingenti dosi di sostanze ...

Scisciano - Droga in casa : ragazzo arrestato nel giorno del suo compleanno : I carabinieri della stazione di San Vitaliano (NA), diretti dal maresciallo-capo comandante Giovanni Marchitelli, dopo una serie di complesse e articolate attività investigative, lo hanno arrestato ieri mattina, 21 marzo 2018, nel giorno del suo compleanno. Si tratta di un giovane 27 enne di Scisciano (NA), Francesco Raffaele Caccavale, incensurato, trovato in possesso all'interno della propria abitazione di ingenti dosi di sostanze ...

Mafia e Droga in Salento - arrestato ex portiere Lecce/ Davide Petrachi e 36 fermi Scu : l’operazione “Orione” : Una operazione a cura del comando dei carabinieri svolta nel Salento e altre zone della Puglia ha portato all'arresto di 37 persone coinvolte nel traffico e nello spaccio di Droga(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 11:14:00 GMT)

In casa aveva vero e proprio market della Droga - arrestato 54enne a Corigliano : Corigliano Calabro - aveva in casa un vero e proprio market della droga, ma è stato scoperto dai carabinieri. Damiano Liberato Mollo, di 54 anni, di Corigliano Calabro, già noto alle forze dell'ordine,...

Trapani : sulle scale di casa market della Droga - arrestato : Palermo, 17 mar. (AdnKronos) - Aveva trasformato le scale di casa in un vero e proprio market della droga, ma è stato scoperto e arrestato a Trapani, dove la Polizia di Stato ha arrestato un giovane. L'uomo, come dicono gli inquirenti, "era solito spacciare hashish e cocaina all'interno della propri