Dopo la guerra | brigatisti in fuga e omicidio Biagi Annarita Zambrano fa rivivere la

Se non a scuola - dove? I bambini Dopo tre anni di guerra in Yemen : Andare a scuola, con il rischio di restare uccisi lungo il tragitto, di morire sotto l'ennesimo attacco aereo sulle scuole oppure no. Oppure restare fuori dalle scuole, con il rischio ancora maggiore di essere reclutati come bambini soldato, di incorrere nel matrimonio precoce o nel lavoro minorile.Queste sono le opzioni possibili per un bambino che oggi, nel 2018, nasce in Yemen. Un paese in cui, secondo gli ultimi dati Unicef, quasi 2.500 ...

Grillo e Casaleggio - cena in centro Dopo la festa : 'Fico? La guerra è guerra' : Beppe Grillo e la febbre del sabato sera. Prima lo show al teatro Flaiano, poi il Fico-party al Forum e infine un grande classico: la cena a tarda notte alla Base, locale di via Cavour, che fa da ...

Baustelle - ecco L amore e la violenza vol. 2 'Dopo la guerra - l amore - ma senza salvezza' - Musica - Spettacoli : I Baustelle fanno l'amore, non fanno , più, la guerra. E a sorpresa sfornano L'amore e la violenza vol. 2 , prosecuzione ideale di L'amore e la violenza , uscito lo scorso anno. Ma qualcosa in più di ...

A Firenze in mostra la l'Italia dal Dopoguerra al '68 : Firenze non è certo una città che abbia bisogno di presentazioni e come lei neppure il celeberrimo Palazzo Strozzi con il suo caratteristico corpo cubico che si erge tra gli edifici della città come uno degli esempi più signifcativi di architettura civile del Rinascimento. Come già accade da tempo in altre città italiane, anche Palazzo Strozzi, un tempo dimora della famiglia omonima, è la suggestiva cornice di esposizioni artistiche di livello ...

Cosa sta succedendo in Siria Dopo sette anni di guerra : ... l'offensiva aerea del regime nella regione della Ghouta , ha ucciso circa 500 civili attirando " come avviene ciclicamente per le grandi tragedie delle della guerra Siriana " l'attenzione del mondo ...

BARBARA GUERRA CONDANNATA PER INSULTI A BARBARA D'URSO/ Ex olgettina la diffamò Dopo servizio di Domenica Live : BARBARA D'URSO diffamata da BARBARA GUERRA: CONDANNATA. dopo la querela in seguito agli INSULTI social della showgirl, arriva la decisione del Tribunale, 6 mesi di reclusione.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 20:52:00 GMT)

Dopo la guerra contro il gender si passa alla caccia alle streghe. Letteralmente : Si raccontano 'Le Fiabe e racconti dal mondo' dall'Afghanistan al Pakistan. L'obiettivo era la conoscenza di cultura altra rispetto quella occidentale, importante per il futuro dei bambini". La ...

Dopo la guerra contro il gender si passa alla caccia alla streghe. Letteralmente : Si raccontano 'Le Fiabe e racconti dal mondo' dall'Afghanistan al Pakistan. L'obiettivo era la conoscenza di cultura altra rispetto quella occidentale, importante per il futuro dei bambini". La ...

Barbara d'Urso diffamata da Barbara Guerra : condannata/ Querela Dopo insulti social : 6 mesi all'ex olgettina : Barbara d'Urso diffamata da Barbara Guerra: condannata. dopo la Querela in seguito agli insulti social della showgirl, arriva la decisione del Tribunale, 6 mesi di reclusione.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 15:28:00 GMT)

Selfie & Told : Bonetti presenta il suo secondo album “Dopo la guerra” : “Raccoglievamo fiori dal pavimento/ e nuotavamo nella vasca da bagno/ decollavano aerei dal nostro balcone/ poi è arrivata la guerra// ci hanno scavato le trincee giù in giardino/ ci hanno armato fino ai denti, li abbiam lasciati/ fare abbiam messo la divisa da bravi e boom!/ è partita la guerra// sulla maglia che ti sei […]

Ocse alza stime Pil globale - ma è alert guerra commerciale Dopo dazi Trump. Outlook Italia rimane fermo : Lo spettro del protezionismo sul commercio globale mette sull'attenti l'Ocse. Dal suo report sulla crescita dell'economia globale, emerge che le stime sul Pil globale relative sia al 2018 che al 2019 sono state riviste al rialzo a +3,9%, al record dal 2011, rispetto al precedente Outlook del 3,6%. Tuttavia, l'...

Selfie & Told : Bonetti presenta il suo secondo album “Dopo la guerra” : “Raccoglievamo fiori dal pavimento/ e nuotavamo nella vasca da bagno/ decollavano aerei dal nostro balcone/ poi è arrivata la guerra// ci hanno scavato le trincee giù in giardino/ ci hanno armato fino ai denti, li abbiam lasciati/ fare abbiam messo la divisa da bravi e boom!/ è partita la guerra// sulla maglia che ti sei […]

Selfie & Told : Bonetti presenta il suo secondo album “Dopo la guerra” : “Raccoglievamo fiori dal pavimento/ e nuotavamo nella vasca da bagno/ decollavano aerei dal nostro balcone/ poi è arrivata la guerra// ci hanno scavato le trincee giù in giardino/ ci hanno armato fino ai denti, li abbiam lasciati/ fare abbiam messo la divisa da bravi e boom!/ è partita la guerra// sulla maglia che ti sei […]

Arte Dopoguerra a Roma sbarca a Shanghai : Roma, 11 MAR - Gli artisti del dopoguerra a Roma sono i protagonisti di una mostra a cura del suo ideatore Germano Celant, che la Fondazione Prada porterà in Cina, negli spazi di Prada Rong Zhai di ...