Disabilità e bullismo | a Catania il musical contro la violenza verso il diverso Gli

(Di venerdì 6 aprile 2018) Unil fenomeno del, i cui protagonisti sono ragazze e ragazzi con differenti, sia motorie che intellettive. È lo spettacolo dal titolo “Angy Poppins e la banda dei diversamente bulli” che andrà in scena sabato 7 aprile alle 11 all’auditorium della Fondazione Opera diocesana Assistenza (Oda) diin via San Nullo 26. “Dopo cinque mesi di duro lavoro, come veri e propri professionisti del palcoscenico, arriva il momento tanto atteso: i nostri ragazzi sono i protagonisti di uno show inedito, particolare, che vuole creare spunti di riflessione sule sulla realtà quotidiana che vivono i giovani con, troppo spesso vittime di atti di, prevaricazioni e ingiustizie sociali”, dice a Ilfattoquotidiano.it Angela Rendo, coreografa del, oltre che mamma di un ragazzo conintellettiva. L’Oda, ente morale con ...