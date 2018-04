Diritti tv | attesa per bando Mediapro

Diritti tv - il week end di passione dei presidenti dei club : senza campionato e in attesa del bonifico di MediaPro : Tutti attaccati al telefono e a controllare il conto in banca. senza nemmeno una partita con cui distrarsi, visto che c’è pure la sosta per la nazionale. Poveri presidenti della Serie A, in trepidante attesa dei soldi vitali di MediaPro: 50 milioni di euro d’anticipo sul miliardo promesso per i Diritti tv del campionato. Gli spagnoli hanno rassicurato tutti che pagheranno, ma finché il bonifico non arriva non si può stare davvero tranquilli: in ...

Mediapro sbarca in Italia in attesa di chiudere per Diritti Serie A : Mediapro, che è in pole position per accaparrarsii diritti audiovisivi della Serie A del prossimo triennio, sbarca in Italia. Lo scorso 17 gennaio, il giorno dopo aver messo sul piatto una offerta da 950 milioni di euro l'anno per ottenere tutte le licenze dei campionati di calcio 2018-21, il gruppo spagnolo - secondo quanto ricostruito da Radiocor - ha creato una controllata Italiana con sede a Milano, la Mediapro Italia srl. La ...

Calcio Diritti tv Serie A : la Lega rifiuta le proposte di Mediaset e Sky! Chi trasmetterà le partite? Attesa per Mediapro : Fumata nera sui Diritti televisivi della Serie A. L’Assemblea di Lega ha deciso di rifiutare le proposte presentate da Sky e Mediaset: il network a pagamento ha presentato un rilancio di 60-70 milioni di euro rispetto all’offerta combinata per i pacchetti D (diritto di trasmettere 324 incontri) mentre il Biscione non ha presentato alcun rialzo. Il totale delle due offerte arrivava così a 830 milioni di euro a stagione, decisamente ...