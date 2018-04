Direttori a confronto al tempo delle consultazioni Travaglio invoca una

huffingtonpost

(Di venerdì 6 aprile 2018) E se la "bonifica" rimpiazzasse la "rottamazione"? Evocata da Marconei giorni del potenziale governo 5 Stelle-Lega, la ricetta per il giornalismo post 4 marzo si profila come un nuovo mantra avvolto da opportunità e minacce. L'occasione è l'incontro organizzato da Micromega per l'uscita del numero speciale "E' la stampa, bellezza" alla sala Umberto di Roma, due passi da Palazzo Chigi. Uno scettico Paolo Flores D'Arcais a coordinare:"Le ricostruzioni di questi giorni sono al 99% fantasiose, neanche i protagonisti sanno quale bluff hanno voglia o intenzione di fare". Si parte da Pulitzer, si passa per Papa Francesco e Scalfari, si tocca la crisi dell'establishment, si precipita necessariamente alla Rai. Sono Marcoed Enrico Mentana a toccare il più prosaico ma solido argomento."Vogliamo scommettere che la Rai sarà ancora la stessa con il ...