Dinamo Labico calcio II cat | Capristo | secondo posto grande stimolo

(Di venerdì 6 aprile 2018) Roma – E’ stata una sosta pasquale molto dolce quella della. La squadra di mister Alfio Nuzzi è riuscita a superare lo Sporting San Cesareo dopo un lungo inseguimento. Ora lotterà coi denti per poter mantenere una seconda piazza che vorrebbe dire quasi certamente promozione. “Finalmente siamo riusciti a coronare il sorpasso e ora dipende da noi: daremo tutto quello che abbiamo per mantenere il”. Il messaggio, forte e chiaro, è del centrocampista classe 1992 Gabrieleche fa parte del gruppo dall’inizio della stagione. Ma per una serie di problemi fisici e lavorativi ha potuto giocare poche partite. “Sono stato accolto in maniera splendida da parte del gruppo, dello staff tecnico e della società. Purtroppo non sono riuscito a ripagare questa fiducia per questi problemi che mi hanno condizionato. Ho voglia di dare il mio ...