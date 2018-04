bumbimediapress

: Diego Nota presenta il nuovo album “Esercizi per scomparire” - simonettabumbi : Diego Nota presenta il nuovo album “Esercizi per scomparire” - bumbiMediaPress : Diego Nota presenta il nuovo album “Esercizi per scomparire” -

(Di venerdì 6 aprile 2018)ILDISCO “ESERCIZI PER SCOMPARIRE” ‘Na Cosetta, Via Ettore Giovenale 54a – Roma Venerdì 13 aprile 2018 – ore 22a ‘Na Cosetta il suo ultimo lavoro discografico, Esercizi per scomparire, in uscita ogg 6 aprile. L’ex Ultimavera ritorna sulla scena della musica italiana indipendente a 5 anni …