huffingtonpost

: Di Maio abbandonato in alto mare - HuffPostItalia : Di Maio abbandonato in alto mare - LelloForlini : Di Maio abbandonato in alto mare (di A. De Angelis) - Togand : RT @HuffPostItalia: Di Maio abbandonato in alto mare -

(Di venerdì 6 aprile 2018) C'è un motivo se, nelle stanze che contano, sono ricominciati i ragionamenti anche attorno all'ipotesi di un ritorno al voto. L'eventualità che il capo dello Stato vuole scongiurare. È una eventualità discussa in vari gabinetti di guerra tra Matteo Salvini e i suoi fedelissimi: "Dista esagerando, la deve piantare di fare il furbetto giocando con noi e col Pd, con la pretesa di andare a palazzo Chigi. Dopo il Friuli tiriamo dritti e puntiamo alle urne".Ma evidentemente non è solo una minaccia a giudicare da quel che sta accadendo a Mediaset, dove nelle prossime settimane si materializzerà un cambio radicale di linea nei programmi: chiusura anticipata del programma di Paolo Del Debbio e di quello di Maurizio Belpietro, considerati la traduzione televisiva del salvinismo: "Il Dottore (così chiamano in azienda Silvio Berlusconi) imputa ...