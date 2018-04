Di Francesco | “match col Barca ci insegna che dobbiamo crescere ancora”

calcioweb.eu

(Di venerdì 6 aprile 2018) “Il post Barcellona? Il primo giorno non è stato facile, eravamo dispiaciuti per il risultato, non meritavamo quel passivo maguardare avanti e, alle porte c’è una gara importante come quella contro la Fiorentina. Abbiamo qualche problemino con alcuni giocatori,preparare tutte le gare al meglio. Stiamo crescendo come mentalità ma non basta”. E’ il pensiero del tecnico della Roma, Eusebio Di, chiamato a una prova di riscatto contro la Viola all’Olimpico dopo il ko per 4-1 in Champions contro i catalani. “Se dovessi riguardare la partita dal punto di vista tecnico, ero soddisfatto nel vedere la squadra corta, compatta e aggressiva, cercando di inibire il gioco di una squadra veramente forte -prosegue il mister nella conferenza stampa a Trigoria che precede il match con i toscani-. Il Barcellona cerca di giocare e mi piace ...