Di Francesco | “Barça? Anche Pallotta convinto che meritassimo di più”

(Di venerdì 6 aprile 2018) “Se ho sentitodopo la gara col Barcellona? Tramite Monchi. Era contento della prestazione e dispiaciutissimo per il risultato.lui pensavamoltodi più per quanto visto in campo. Se dovesse venire il presidente parleremmo un po’ di tutto ma non ho argomenti particolari da esporgli”. Sono le parole dell’allenatore della Roma, Eusebio Di, commentando in conferenza stampa prima del match con la Fiorentina l’esito della gara di andata dei quarti di Champions contro i blaugrana persa 4-1 dai capitolini. (AdnKronos) L'articolo Dichedisembra essere il primo su CalcioWeb.