Dentro la relazione tra Meghan Markle e Harry | «È lei quella che porta i pantaloni»

vanityfair

: Il fatto che si chiami QuiRinale nasce in relazione al cosa di solito ci finisce dentro? #consultazioni… - vabales : Il fatto che si chiami QuiRinale nasce in relazione al cosa di solito ci finisce dentro? #consultazioni… - VanessaGozzini : RT @jacopofiorentin: Ma ci pensate ogni tanto al tempo buttato dietro un'amicizia/una relazione? Non vi ribolle il sangue dentro? Soprattut… -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Per«prendere moglie» non è stato così facile come si potrebbe pensare. Essere uno dei membri più amati, oltre che più seguiti, della famiglia reale britannica gli ha creato qualche problema con le ex più famose. Le precedenti fidanzate Chelsy Davy e Cressida Bonas non si sono mai abituate ai riflettori, né alla sempre alta attenzione mediatica, finendo così per rovinare il rapporto. Con, 36 anni, americana, divorziata e attrice, è invece tutto diverso. LEGGI ANCHE Cosa hanno in comune Kate Middleton e? Secondo Andrew Morton, biografo di Diana, e autore della nuova bio (non autorizzata): A Hollywood Princess (in libreria dal 17 aprile, ndr), la quasi sposa del secondogenito di Carlo d’Inghilterra, seppur non di sangue blu, sarebbe nata per questo. «È sicuramenteche indossa inella loro», ha rivelato una fonte ...