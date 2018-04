Democrazia parlamentare vs democrazia diretta | un primo corto circuito

huffingtonpost

: RT @s_margiotta: Appunti per #dimaio, utili per i prossimi giorni: 1) in una democrazia parlamentare fai il premier se hai la maggioranza a… - scofieldporn : RT @s_margiotta: Appunti per #dimaio, utili per i prossimi giorni: 1) in una democrazia parlamentare fai il premier se hai la maggioranza a… - dramankarma : RT @s_margiotta: Appunti per #dimaio, utili per i prossimi giorni: 1) in una democrazia parlamentare fai il premier se hai la maggioranza a… - curiosamen : RT @MMHemlock: ??Sen. Prof. @AlbertoBagnai ???? intervista (RPL) “L'Esercito di Riserva - Terremoto Abruzzo” 06/04/2018 -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Le dichiarazioni di Sergio Mattarella, di fronte ai giornalisti, più che una semplice comunicazione sono state una piccola lezione di diritto costituzionale. Cose note: si dirà. A molti, ma non a tutti. E infatti Luigi Di Maio insiste nel rivendicare un suo ruolo a prescindere, come direbbe il grande Totò.A suo dire, quegli 11 milioni di voti ottenuti –il continuo refrain dei vari esponenti dei 5 Stelle– sono una barriera in grado di garantirgli un primato assoluto e un'ipoteca inaggirabile nella scelta del futuro leader. Insomma: non capisce o fa finta di non capire che l'aver conquistato la maggioranza relativa dell'elettorato, come partito ma non come coalizione, rappresenta una condizione (forse) necessaria, ma non sufficiente alla fine della formazione del futuro governo.Altra perla di (scarsa) saggezza è quella di non riconoscere il ruolo ...