ansa

: Delrio, accordo M5S sarebbe trasformismo - TutteLeNotizie : Delrio, accordo M5S sarebbe trasformismo - LeonardDini : RT @ansa_it: Delrio, accordo M5S sarebbe trasformismo -

(Di venerdì 6 aprile 2018) ... lo temo per l'Italia", continuache aggiunge: "Gli elettori non vanno presi in giro, la politica è anche serietà con promesse da mantenere".