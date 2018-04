Dazi Usa-Cina | la posta in gioco è il primato nella tecnologia 5G

Guerra commerciale Cina-Usa - Borse in rosso/ Dazi tra Pechino e Washington : Wall Street incassa il colpo : Guerra commerciale Cina-Usa, Borse in rosso: nuove schermaglie tra Pechino e Washington tra Dazi e contro-Dazi, con i future di Wall Street in perdita(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 10:28:00 GMT)

Dollaro recupera in attesa dati lavoro Usa dopo perdite su timori Dazi : ... recuperando dai minimi di seduta segnati negli scambi asiatici sui timori di un'escalation delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, che potrebbe ripercuotersi sull'economia globale.

Usa - Trump minaccia altri Dazi alla Cina per 100 miliardi di dollari - : Il presidente ha annunciato in una nota la possibilità di inasprire ulteriormente la battaglia economica con la Repubblica Popolare. "Non consentirò mai che pratiche di commercio ingiuste minino gli ...

La Cina agli Usa : 'Sui Dazi lotta a ogni costo se ci sarà guerra' : La Cina lotterà "a ogni costo" e prenderà "contromisure ad ampio raggio" se gli Usa continuano ad adottare pratiche unilaterali all'insegna del protezionismo. Lo afferma un portavoce del ministero del ...

Cina e Usa ai ferri corti - la guerra dei Dazi continua : La Cina lotterà "a ogni costo" e prenderà "contromisure ad ampio raggio" se gli Usa continuano ad adottare pratiche unilaterali all'insegna del protezionismo. Lo afferma un portavoce del ministero del Commercio, in risposta al proposito di Donald Trump che ha chiesto al Rappresentante del Commercio Usa di mettere a punto dazi addizionali sull'import da Pechino per 100 miliardi di dollari. "Sull'interscambio sino-americano, la Cina ...

Usa - Trump considera nuovi Dazi merci Cina per 100 miliardi di dlr : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sferra un altro attacco alla Cina, minacciando la possibilità di imporre dazi aggiuntivi su merci cinesi pari a 100 miliardi di dollari. Il rischio è di ...

Guerra dei Dazi Usa-Cina - il duello è anche politico : Il presidente è un outsider, un alieno con una storia tutta extra-politica, il partito repubblicano lo ha subito, non lo ha espresso. In un certo senso Trump è più simile a Xi Jinping di quanto il ...

Qual è il gioco politico dietro la guerra dei Dazi tra Usa e Cina : 'La Cina ha mostrato la sua spada in meno di 24 ore, con la stessa forza e la stessa proporzione di quella degli Stati Uniti'. Lo scrive oggi, giovedì 5 aprile, il Quotidiano del Popolo, sfoderando l'...

Coi Dazi sulla soia Pechino mira al cuore dell'economia e della politica Usa : Con i dazi sulla soia la Cina ha schierato un'arma pericolosa contro gli Stati Uniti, tanto pericolosa che molti analisti tendevano a escludere che Pechino avrebbe osato utilizzarla.

Gli Usa e la Cina alzano il tiro sui Dazi : Litigano, minacciano, si scontrano. Ma quella tra Stati Uniti e Cina non è ancora una guerra commerciale in piena regola. Si direbbe, semmai, una partita di ping-pong in cui gli avversari continuano a ...

Cina ricorre a Wto contro Dazi Usa : 18.23 La Cina ha lanciato un ricorso all'Organizzazione Mondiale del Commercio (Wto) per dirimere la disputa sui dazi approvati dagli Stati Uniti sulle importazioni di oltre 1300 prodotti dalla Cina. Lo ha reso noto l'agenzia Xinhua che cita il Ministero del Commercio. Nelle scorse ore, l'ambasciatore cinese al Wto, Xiangchen, aveva definito i dazi Usa una "intenzionale e grossolana violazione" delle regole Wto,"asserzioni selettive che ...

La risposta della Cina a Trump : Dazi su 120 prodotti Usa : Gli equilibri della #bilancia commerciale USA - Cina continuano ad essere messi in discussione dai repentini botta risposta fra due leader che non sempre, in virtù di dimostrazione di forza, ...

Alta tensione a Wall Street su timori Dazi Usa-Cina. Male Europa : Il mercato americano risente delle schermaglie tra Stati Uniti e Ciona suli dazi. A poco sono valse le rassicurazioni del segretario al commercio americano e dello stesso Donald Trump.. Borse Ue deboli nel giorno annuncio risalita l'inflazione europea a marzo, A Piazza Affari giù Fca e Cnh...

