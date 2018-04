Dazi | Trump vuole aumentarli ma è pronto a negoziare La Cina | per ora trattativa

Trump e la guerra commerciale contro la Cina : 'Dazi per 100 miliardi di dollari' : La guerra economica in atto fra Usa e Cina è diventata una sfida reciproca. Il presidente Donald Trump ha espressamente incaricato il rappresentante commerciale di trovare nuove merci sulle quali applicare una tassazione ancora più alta, dunque nuovi dazi per i prodotti cinesi. Si tratta di un vero e proprio gioco al rialzo, dove gli Usa hanno lanciato il primo attacco, con l'aumento dei dazi pari a 50 miliardi di dollari. All'aggressione ...

Dazi - è guerra totale tra Usa e Cina | Trump : "Altri 100 miliardi" | Pechino : "Lotta ad ogni costo"

Guerra sui Dazi - Trump 'spara' altri 100 miliardi : "L'estendersi della Guerra dei dazi tra i due giganti dell'economia mondiale ai prodotti agroalimentare apre scenari inediti e preoccupanti nel commercio mondiale anche con il rischio di anomali ...

Trump alza la sfida alla Cina : 100 miliardi di nuovi Dazi : Si inasprisce, così, il bracio di ferro tra Pechino e Washington, le prime due economie del mondo. 'Anziché rimediare ai suoi comportamenti scorretti - ha tuonato il presidente - la Cina ha scelto di ...

Trump annuncia nuovi Dazi $100 miliardi contro Cina. Ma Pechino canta già vittoria guerra commerciale : Niente da fare: la guerra commerciale Usa-Cina continua, così come continuano, con cadenza quasi quotidiana, gli annunci di nuovi dazi doganali. Donald Trump ha deciso di non fermarsi all'annuncio con ...

Dazi - Trump alza il tiro : ...e destabilizzante l'annuncio di Dazi per altri 100 miliardi di dollari sui prodotti cinesi" mentre la National Retail Federation ha accusato la Casa Bianca di "giocare con il fuoco con l'economia".

Usa - Trump minaccia altri Dazi alla Cina per 100 miliardi di dollari - : Il presidente ha annunciato in una nota la possibilità di inasprire ulteriormente la battaglia economica con la Repubblica Popolare. "Non consentirò mai che pratiche di commercio ingiuste minino gli ...

Trump minaccia : “Altri 100 miliardi di Dazi contro la Cina”. Pechino : “Se vuole guerra commerciale lotteremo a ogni costo” : Donald Trump torna a minacciare la Cina, paventando la possibilità di imporre dazi aggiuntivi sulle merci cinesi pari a 100 miliardi di dollari. Il rischio è di tornare a infuocare le tensioni fra Washington e Pechino già innescate nei giorni scorsi con l’annuncio di tariffe pari a 50 miliardi di dollari. Membri dell’amministrazione Trump nei giorni scorsi erano invece intervenuti stemperando il clima e, enfatizzando la possibilità di negoziati, ...

Guerra dei Dazi - Rampini : 'Sulla Cina Trump ha ragione e l'Europa non può stare a guardare' : 'Si inasprisce la battaglia commerciale tra i due giganti dell'economia mondiale. E' vero che, come sostiene il presidente americano, la Cina...

Trump vuole imporre altri Dazi ai prodotti cinesi : Pari ad altri 100 miliardi di dollari l'anno The post Trump vuole imporre altri dazi ai prodotti cinesi appeared first on Il Post.

Trump considera nuovi Dazi merci Cina : ANSA, - WASHINGTON, 6 APR - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto ai responsabili per il Commercio della sua amministrazione di valutare la possibilità di imporre ulteriori dazi ...

Usa - Trump considera nuovi Dazi merci Cina per 100 miliardi di dlr : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sferra un altro attacco alla Cina, minacciando la possibilità di imporre dazi aggiuntivi su merci cinesi pari a 100 miliardi di dollari. Il rischio è di ...

Trump raddoppia contro la Cina : ordina Dazi su cento miliardi di import di Pechino : Donald Trump rilancia, anzi raddoppia sui dazi contro la Cina. Il presidente americano ha emanato ieri sera un ordine che istruisce l'Ufficio del Rappresentante Commerciale della Casa Bianca di preparare sanzioni su ben cento miliardi di dollari di importazioni cinesi identificando l'elenco dei prodotti necessari alla nuova offensiva...

Trump valuta inasprimento Dazi a Cina : 1.39 Trump, che ha già annunciato tariffe per 50 miliardi di dollari sulle merci esportate dalla Cina, ha deciso di inasprire i dazi dopo la risposta di Pechino che ha varato misure speculari. "Anzichè rimediare ai suoi comportamenti scorretti - ha ammonito Trump in una nota - la Cina ha scelto di colpire i nostri agricoltori e attori del settore manifatturiero". Trump, "alla luce della ingiusta ritorsione cinese", ha dunque chiesto di ...