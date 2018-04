Dazi | Trump alza il tiro

Usa - Trump minaccia altri Dazi alla Cina per 100 miliardi di dollari - : Il presidente ha annunciato in una nota la possibilità di inasprire ulteriormente la battaglia economica con la Repubblica Popolare. "Non consentirò mai che pratiche di commercio ingiuste minino gli ...

Trump minaccia : “Altri 100 miliardi di Dazi contro la Cina”. Pechino : “Se vuole guerra commerciale lotteremo a ogni costo” : Donald Trump torna a minacciare la Cina, paventando la possibilità di imporre dazi aggiuntivi sulle merci cinesi pari a 100 miliardi di dollari. Il rischio è di tornare a infuocare le tensioni fra Washington e Pechino già innescate nei giorni scorsi con l’annuncio di tariffe pari a 50 miliardi di dollari. Membri dell’amministrazione Trump nei giorni scorsi erano invece intervenuti stemperando il clima e, enfatizzando la possibilità di negoziati, ...

Guerra dei Dazi - Rampini : 'Sulla Cina Trump ha ragione e l'Europa non può stare a guardare' : 'Si inasprisce la battaglia commerciale tra i due giganti dell'economia mondiale. E' vero che, come sostiene il presidente americano, la Cina...

Trump vuole imporre altri Dazi ai prodotti cinesi : Pari ad altri 100 miliardi di dollari l'anno The post Trump vuole imporre altri dazi ai prodotti cinesi appeared first on Il Post.

Trump considera nuovi Dazi merci Cina : ANSA, - WASHINGTON, 6 APR - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto ai responsabili per il Commercio della sua amministrazione di valutare la possibilità di imporre ulteriori dazi ...

Usa - Trump considera nuovi Dazi merci Cina per 100 miliardi di dlr : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sferra un altro attacco alla Cina, minacciando la possibilità di imporre dazi aggiuntivi su merci cinesi pari a 100 miliardi di dollari. Il rischio è di ...

Trump raddoppia contro la Cina : ordina Dazi su cento miliardi di import di Pechino : Donald Trump rilancia, anzi raddoppia sui dazi contro la Cina. Il presidente americano ha emanato ieri sera un ordine che istruisce l'Ufficio del Rappresentante Commerciale della Casa Bianca di preparare sanzioni su ben cento miliardi di dollari di importazioni cinesi identificando l'elenco dei prodotti necessari alla nuova offensiva...

Trump valuta inasprimento Dazi a Cina : 1.39 Trump, che ha già annunciato tariffe per 50 miliardi di dollari sulle merci esportate dalla Cina, ha deciso di inasprire i dazi dopo la risposta di Pechino che ha varato misure speculari. "Anzichè rimediare ai suoi comportamenti scorretti - ha ammonito Trump in una nota - la Cina ha scelto di colpire i nostri agricoltori e attori del settore manifatturiero". Trump, "alla luce della ingiusta ritorsione cinese", ha dunque chiesto di ...

Dazi - Cina fa ricorso al Wto contro i Dazi annunciati da Trump : Roma, 5 apr. , askanews, La Cina ha fatto ricorso presso l'Organizzazione mondiale del commercio, il Wto, contro i dazi appena annunciati dagli Stati Uniti. Fin dalle prime proteste contro queste ...

Dazi - Trump : Ma quale guerra commerciale? : Teleborsa, - "Non siamo in guerra commerciale con la Cina , quella guerra è stata persa molti anni fa dalle persone folli o incompetenti che rappresentavano gli Stati Uniti ". Il presidente Donald ...

Quanto costano i Dazi (e i tweet di Trump)? 4mila miliardi in due settimane : I tweet di Trump e le paure degli Usa stanno alimentando ansie sui mercati. L’indice della volatilità, il Vix, è tornato su livelli di preoccupazione mentre Wall Street, dal 13 marzo, ha perso il 7%, Francoforte il 4%, Shanghai il 5,3% e Milano il 2%. Sui mercati è in atto una rotazione di portafoglio alimentato dalle incertezze legate alla guerra commerciale tra le prime due potenze del pianeta...

Dazi - Trump : "Ma quale guerra commerciale?" : "Non siamo in guerra commerciale con la Cina , quella guerra è stata persa molti anni fa dalle persone folli o incompetenti che rappresentavano gli Stati Uniti ". Il presidente Donald Trump affida a ...

La risposta della Cina a Trump : Dazi su 120 prodotti Usa : Gli equilibri della #bilancia commerciale USA - Cina continuano ad essere messi in discussione dai repentini botta risposta fra due leader che non sempre, in virtù di dimostrazione di forza, ...

La risposta della Cina a Trump : Dazi su 120 prodotti Usa : Gli equilibri della bilancia commerciale USA - Cina continuano ad essere messi in discussione dai repentini botta risposta fra due leader che non sempre, in virtù di dimostrazione di forza, considerano l’impatto economico complessivo delle proprie scelte all’interno dei propri Paesi. Ieri la Cina ha aumentato i dazi del 15-25% sulle importazioni di 128 prodotti made in USA, risposta non solo ai dazi su alluminio e acciaio imposti da Trump, ma ...