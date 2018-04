Dazi | Cina | per ora negoziati impossibili con Usa

Dazi - Cina : impossibili negoziati con Usa : 17.32 L'annuncio di Trump di nuovi Dazi all' import cinese per altri 100 miliardi di dollari rende impossibili nuovi negoziati per Pechino. "In queste circostanze le parti non possono condurre alcun negoziato sul tema", ha detto il portavoce del ministero del commercio cinese Gao Feng. "La parte cinese è del tutto preparata e contrattaccherà senza esitazione e con grande forza", ha aggiunto.

Trump e la guerra commerciale contro la Cina : 'Dazi per 100 miliardi di dollari' : La guerra economica in atto fra Usa e Cina è diventata una sfida reciproca. Il presidente Donald Trump ha espressamente incaricato il rappresentante commerciale di trovare nuove merci sulle quali applicare una tassazione ancora più alta, dunque nuovi dazi per i prodotti cinesi. Si tratta di un vero e proprio gioco al rialzo, dove gli Usa hanno lanciato il primo attacco, con l'aumento dei dazi pari a 50 miliardi di dollari. All'aggressione ...

GUERRA COMMERCIALE CINA-USA - BORSE IN ROSSO/ Dazi - Pechino sfida Washington : "Non abbiamo paura" : GUERRA COMMERCIALE CINA-USA, BORSE in ROSSO: nuove schermaglie tra Pechino e Washington tra Dazi e contro-Dazi, con i future di Wall Street in perdita(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 12:48:00 GMT)

I veri obiettivi della guerra dei Dazi tra Cina e Stati Uniti : I dazi cinesi mirano a colpire Trump e i suoi elettori: oltre alla soia, interessano anche tabacco, grano e mais. Leggi

Dazi - è guerra totale tra Usa e Cina | Trump : “Altri 100 miliardi” | Pechino : “Lotta ad ogni costo” : Dazi, è guerra totale tra Usa e Cina | Trump: “Altri 100 miliardi” | Pechino: “Lotta ad ogni costo” Dazi, è guerra totale tra Usa e Cina | Trump: “Altri 100 miliardi” | Pechino: “Lotta ad ogni costo” Continua a leggere

Dazi Usa-Cina - la posta in gioco è il primato nella tecnologia 5G : Uno su dieci tra i brevetti essenziali per la costruzione delle reti 5G è nelle mani dei cinesi, in particolare di Huawei, un colosso da 92,5 miliardi di dollari di ricavi e utile netto di 7,3 miliardi di dollari che spaventa Washington soprattutto nel quadro più ampio del piano «Made in China 2025»...

Trump alza la sfida alla Cina : 100 miliardi di nuovi Dazi : Si inasprisce, così, il bracio di ferro tra Pechino e Washington, le prime due economie del mondo. 'Anziché rimediare ai suoi comportamenti scorretti - ha tuonato il presidente - la Cina ha scelto di ...

Guerra commerciale Cina-Usa - Borse in rosso/ Dazi tra Pechino e Washington : Wall Street incassa il colpo : Guerra commerciale Cina-Usa, Borse in rosso: nuove schermaglie tra Pechino e Washington tra Dazi e contro-Dazi, con i future di Wall Street in perdita(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 10:28:00 GMT)

Trump annuncia nuovi Dazi $100 miliardi contro Cina. Ma Pechino canta già vittoria guerra commerciale : Niente da fare: la guerra commerciale Usa-Cina continua, così come continuano, con cadenza quasi quotidiana, gli annunci di nuovi dazi doganali. Donald Trump ha deciso di non fermarsi all'annuncio con ...

Si inasprisce la guerra dei Dazi tra Stati Uniti e Cina : Teleborsa, - Si inasprisce la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti . Il presidente USA Donald Trump punta al rialzo e valuta di imporre ulteriori dazi sulle importazioni dalla Cina per un valore ...

Usa - Trump minaccia altri Dazi alla Cina per 100 miliardi di dollari - : Il presidente ha annunciato in una nota la possibilità di inasprire ulteriormente la battaglia economica con la Repubblica Popolare. "Non consentirò mai che pratiche di commercio ingiuste minino gli ...

La Cina agli Usa : 'Sui Dazi lotta a ogni costo se ci sarà guerra' : La Cina lotterà "a ogni costo" e prenderà "contromisure ad ampio raggio" se gli Usa continuano ad adottare pratiche unilaterali all'insegna del protezionismo. Lo afferma un portavoce del ministero del ...

Cina e Usa ai ferri corti - la guerra dei Dazi continua : La Cina lotterà "a ogni costo" e prenderà "contromisure ad ampio raggio" se gli Usa continuano ad adottare pratiche unilaterali all'insegna del protezionismo. Lo afferma un portavoce del ministero del Commercio, in risposta al proposito di Donald Trump che ha chiesto al Rappresentante del Commercio Usa di mettere a punto dazi addizionali sull'import da Pechino per 100 miliardi di dollari. "Sull'interscambio sino-americano, la Cina ...

Si inasprisce la guerra dei Dazi tra Stati Uniti e Cina : Si inasprisce la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti . Il presidente USA Donald Trump punta al rialzo e valuta di imporre ulteriori dazi sulle importazioni dalla Cina per un valore di 100 ...