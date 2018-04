DAVIS CUP - Nadal risponde a Zverev | 1-1 tra Spagna e Germania

Tennis - Genova pronta per la Coppa DAVIS e la Fed Cup : ROMA - La città di Genova è pronta ad ospitare il match di Coppa Davis tra Italia e Francia , valido per i quarti del World Group 2018 , in programma dal 6 all'8 aprile, e la sfida di Fed Cup tra ...

DAVIS CUP 2018 : l’Italia si aggrappa a Fabio Fognini in vista della sfida contro la Francia a Genova : Missione compiuta per l’Italia di Corrado Barazzutti. La Nazionale azzurra di Coppa Davis a Morioka (Giappone), imponendosi 3-1 contro i “Samurai” nipponici, ha staccato il biglietto per i quarti di finale. Un successo significativo perché arrivato al termine di incontri molto tirati, tutti conclusi al 5° set, nei quali è stato Fabio Fognini il protagonista indiscusso senza e se e senza ma. 12 ore di gioco totali in campo e tre ...