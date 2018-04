David | calciatore prodigio | a 9 anni è già testimonial

Morte Davide Astori - la decisione di Francesca Fioretti. A meno di 3 settimane dalla tragica morte del calciatore della Fiorentina - ecco cosa si è saputo sulla sua compagna che - dal giorno del dramma - si è chiusa nel silenzio più totale : Era la notte tra sabato 3 e domenica 4 marzo e Davide Astori, calciatore capitano della Fiorentina moriva nella sua camera d’albergo a Udine dove era in ritiro con la squadra che di lì a poco avrebbe sfidato l’Udinese. Ma Davide Astori non si è svegliato più. Se ne è andato a 31 anni per un arresto cardio-circolatorio. Il suo cuore ha iniziato a battere sempre più piano fin quando si è fermato definitivamente. Poi il corpo del calciatore è stato ...

Morte Davide Astori - la decisione di Francesca Fioretti. A meno di 3 settimane dalla tragica morte del calciatore della Fiorentina - ecco cosa si è saputo sulla sua compagna che - dal giorno del dramma - si è chiusa nel silenzio più totale : Era la notte tra sabato 3 e domenica 4 marzo e Davide Astori, calciatore capitano della Fiorentina moriva nella sua camera d’albergo a Udine dove era in ritiro con la squadra che di lì a poco avrebbe sfidato l’Udinese. Ma Davide Astori non si è svegliato più. Se ne è andato a 31 anni per un arresto cardio-circolatorio. Il suo cuore ha iniziato a battere sempre più piano fin quando si è fermato definitivamente. Poi il corpo del calciatore è stato ...

“Ciao Marco”. Dopo Davide Astori - un altro calciatore morto : 32 anni. Poco dopo il dramma del capitano viola - un altro lutto sconvolge il mondo del calcio. Stessa età - stessa passione e una compagna da anni. E ora giocheranno insieme tra le nuvole. Tristezza : dopo Davide Astori, il mondo del calcio piange un altro giocatore. Proprio nello stesso giorno in cui una fila lunghissime di persone, note e non, attendeva il feretro al centro tecnico federale di Coverciano per dare un ultimo saluto al capitano viola, a pochi chilometri di distanza, nella chiesa di San Pietro e Paolo a Iolo, frazione di Prato, veniva celebrato il funerale di Marco Longo, attaccante dell’Aglianese, un club nel ...

Morte Davide Astori - il calciatore del Cagliari Romagna cambia numero : Morte Davide Astori – La Morte di Davide Astori ha sconvolto il mondo del calcio, i funerali del difensore della Fiorentina si svolgeranno nella mattinata di domani. La decisione di Fiorentina e Cagliari è stata quella di ritirare la maglia numero 13 in onore del calciatore. La scelta comporterà la modifica della numerazione in casa Cagliari, la maglia numero 13 era di Romagna. Adesso la Lega di Serie A ha deciso di concedere una deroga e ...

Un altro calciatore morto - stroncato a 32anni : 2 giorni dopo Davide Astori : Oggi nello stesso giorno in cui viene allestita la camera ardente per Davide Astori , che riceverà l'ultimo saluto degli ammiratori e dal mondo del calcio a Coverciano nella chiesa di San Pietro a Iolo , una frazione di Prato, sarà celebrato il funerale di Marco Longo, il calciatore morto nella notte di martedì dopo una lunga e ...

“Omicidio colposo”. Davide Astori - cosa emerge sulla morte del calciatore 31enne trovato senza vita nella sua camera d’albergo : Era in ritiro a Udine con la sua squadra dove la Fioretina e l’Udinese si sarebbero dovute incontrare. Ma non c’è stata nessuna partita. Niente di niente. Quella del 4 marzo è stata una domenica maledetta. Il mondo si è svegliato con la notizia straziante della morte di Davide Astori, calciatore di serie A, capitano della Fiorentina che è morto all’improvviso mentre dormiva nella sua camera d’albergo. Lo hanno ritrovato i compagni senza vita e ...

“Fatemelo vedere”. Morte Davide Astori - la disperazione della compagna Francesca. La fidanzata del calciatore - ex Grande fratello e modella - una volta ricevuta la drammatica notizia - è andata a Udine per dare un ultimo saluto al suo “sole”. Momenti di cordoglio assoluto : La Morte di Davide Astori, il calciatore della Fiorentina, morto in albergo per arresto cardio-circolatorio, ha sconvolto il mondo. Astori aveva 31 anni ed era molto amato. La sua scomparsa ha devastato una nazione ma, prima, la sua famiglia. Per esempio la sua compagna, Francesca Fioretti, che Astori aveva conosciuto nel 2013. Tra loro era stato subito amore: quando si erano incontrati alla festa di un amico comune, avevano iniziato della loro ...

Davide Astori - il calciatore che voleva fare il designer : Nella sua ultima partita Davide Astori ha provato a fare gol al suo portiere, Marco Sportiello, lui che ne era stato per tante gare l'estremo baluardo. Alla playstation il capitano viola ha trascorso con l'amico la serata che avrebbe dovuto precedere la sfida con l'Udinese.Ma la passione di Davide, oltre al calcio, era quella per il design, come lui stesso autoironicamente ammetteva sui profili social Twitter e Instagram, che da tempo non usava ...

La società Crotone calcio e la squadra tutta si associa al dolore per la scomparsa del calciatore Davide Astori : La notizia della morte del difensore Davide Astori è giunta ai giocatori del Crotone mentre erano in albergo nell’attesa di

Davide - il capitano gentile. Un «calciatore per hobby» che amava Ligabue e l’architettura : Aveva 31 anni, faceva il calciatore. Se n’è andato nel sonno. Davide Astori era il capitano della Fiorentina. E’ stato trovato senza vita in una stanza d’albergo, al «La di Moret» di Udine, dove la squadra viola si trovava in ritiro in previsione della sfida con l’Udinese. Dormiva da solo, a trovarlo è stato un massaggiatore, preoccupato perché Astori non si era presentato all’ora prevista per la colazione pre-partita, alle 9.30. Per definire ...

Morte Davide Astori/ Piermario Morosini e Scirea : dolore e ricordi - cosa succede quando muore un calciatore : La Morte improvvisa di Davide Astori riporta alla memoria tragedie del passato nel nostro calcio: dall'incidente in Polonia di Gaetano Scirea ai decessi in campo di Morosini e Renato Curi(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 14:45:00 GMT)