Datagate | l' Antitrust indaga su Facebook

: L’Antitrust apre un’istruttoria su Facebook, sulla scia del Datagate. Lo ha annunciato il presidente Giovanni Pitru… - RaiNews : L’Antitrust apre un’istruttoria su Facebook, sulla scia del Datagate. Lo ha annunciato il presidente Giovanni Pitru… - MediasetTgcom24 : Scandalo Datagate, l'Antitrust apre un'istruttoria contro Facebook #facebook - Guerradtw : RT @RaiNews: L’Antitrust apre un’istruttoria su Facebook, sulla scia del Datagate. Lo ha annunciato il presidente Giovanni Pitruzzella. Si… -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Il pesante coinvolgimento di utenti italiani neldi, esploso poche settimane fa col caso Cambridge Analytica, ha spinto l’Autorità Garante della Concorrenza e Del Mercato (AGCM) ad aprire un’istruttoria per “informazioni ingannevoli su raccolta e uso dati”. L’annuncio è stato fatto dal Presidente dell’Giovanni Pitruzzella nel corso di un’intervista a SkyTG24 e subito dopo confermato via Twitter dall’account ufficiale dell’AgCm:L'ha aperto oggi un procedimento per pratiche commerciali scorrette, che riguarda il messaggio ingannevole che viene dato al consumatore. Quando ci iscriviamo asulla home page troviamo un messaggio che dice che il servizio è gratuito e lo sarà sempre. Ma il consumatore non è messo in grado di sapere che al contrario cede dei dati, per i quali ci sarà un uso commerciale, come dimostrano anche le recenti ...