Dai club al Coachella | ' Hands Up' per Merk & Kremont | i produttori italiani amati

Dai creatori di Bioshock e Dishonored - arriva The Blackout Club : Il nuovo team di sviluppo “Question“, composto da alcuni sviluppatori che hanno dato il proprio contributo alla creazione di Bioshock e Dishonored, annuncia ufficialmente l’arrivo su PC, Xbox One e PS4 nel 2019, di The Blackout Club. The Blackout Club: Il nuovo Horror Game co-operativo In The Blackout Club 4 giocatori, dovranno co-operare tra loro per svelare i terribili ed oscuri misteri che si annidano ...