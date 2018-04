Da qui a un anno Anticipazioni seconda puntata | la sfida di Serena Rossi è stata vinta!

Serena Rossi/ Sarà Mia Martini in un film : periodo d'oro per l'attrice (Da qui a un anno) : Serena Rossi torna con la seconda puntata del programma di Real Time "Da qui a un anno" prima di vestire i panni di Mia Martini in un film per la televisione.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 09:04:00 GMT)

Come hanno letto i quotidiani il primo giorno di consultazioni al quirinale : È il momento della svolta? A leggere i titoli dei siti sì, a leggere gli articoli dei quotidiani non tanto. Sergio Mattarella rimanda tutti, e fissa la data degli esami di riparazione per giovedì prossimo, e se qualcuno manda a intendere che i compiti già sono fatti, e la soluzione della crisi vicina, a guardar bene si capisce che di grande ottimismo si tratta. La legge elettorale impone mediazione, scrive il ...

Lavoro - ancora un incidente mortale multiplo : due edili perdono la vita a Crotone. E' il quinto dall'inizio dell'anno : ... che si svolgerà quest'anno a Prato, al tema della salute e sicurezza sui luoghi di Lavoro, per richiamare ancora di più l'attenzione su questo tema e rilanciare l'impegno di tutto il mondo del ...

Gli Arctic Monkeys hanno annunciato l’uscita del nuovo album “Tranquility Base Hotel & Casino”. : Dopo mesi di rumors e falsi allarmi, ora è finalmente ufficiale: il nuovo album degli Arctic Monkeys si intitola “Tranquility Base Hotel & Casino” e uscirà l’11 maggio 2018. Lo ha annunciato la stessa band tramite i social, dove sono stati postati anche il trailer e la tracklist del disco. “Tranquility Base Hotel & Casino” tracklist: 1. Star Treatment2. One Point Perspective3. American Sports4. ...

Acquistare regali online per lui - lei - per bambini e di compleanno : come risparmiare tempo e avere più scelta : Sempre più persone fanno acquisti online, non solo per sé ma anche per far felici amici e parenti. Dopotutto perché affidarsi agli e-commerce per prendere un nuovo paio di scarpe, una t-shirt o un libro e andare per negozi se si deve fare un regalo? come e perché Acquistare regali online: i vantaggi principali Facendo acquisti via web si ha una scelta più vasta di quella che potrebbe offrirvi anche il più grande dei centri commerciali. Inoltre ...

Serena Rossi sogna il Festival di Sanremo dopo Da qui a un anno : Festival di Sanremo 2018: ci sarà Serena Rossi alla conduzione? Reduce dal successo del nuovo programma di Real Time, Da qui a un anno, Serena Rossi non ha nascosto di avere grandi progetti e aspettative. Sulle pagine del settimanale Oggi, la conduttrice partenopea ha ammesso che il suo sogno nel cassetto sarebbe arrivare al Festival di Sanremo: “Ne fanno uno all’anno. Chissà magari in futuro”. L’attrice ...

Come andranno le consultazioni al quirinale e cosa farà Mattarella : cosa diranno i leader al Quirinale per le consultazioni e cosa (probabilmente) chiederà loro Sergio Mattarella.Continua a leggere

“Mi fanno vomitare”. Isola dei famosi - duro attacco di Alessia Mancini. La bella concorrente si lascia sfuggire un commento durissimo. Con chi ce l’aveva? Beh - gli equilibri stanno davvero cambiando nel reality : All’Isola dei famosi 2018 sembra che gli equilibri stiano cambiando. Dopo l‘allontanamento forzato di Franco Terlizzi (solo temporaneo? Forse potrebbe rientrare) per motivi di salute, a Playa Dos sono rimasti otto naufraghi. Il ritorno di Elena Morali e Rosa Perrotta dall’Isola che non c’è ha sconvolto, come c’era da attendersi, i meccanismi del gruppo e a farne le spese è soprattutto Alessia Mancini, che da sempre ...

Al quirinale saranno consultazioni flash : Giusto il tempo di fare un rapido giro di orizzonte, non di più. E di prendere atto delle posizioni in campo, stra-note e soprattutto immutate dalla sera delle elezioni e, con esse, degli immutati veti e puntigli che, a meno di clamorose novità, configurano il più classico degli stalli. Tra i frequentatori del Colle, la una convinzione ormai è radicata. E cioè che, al termine di questo primo giro di ...

Terremoto Aquila - 350 cartelle esattoriali a aziende che hanno avuto agevolazioni fiscali : per la Ue sono “aiuti illegali” : Circa 350 cartelle esattoriali con l’intimazione di pagamenti milionari entro 30 giorni. sono arrivate ad aziende dell’Aquila che dopo il sisma del 2009 hanno goduto della sospensione del versamento delle tasse. La Commissione europea già nel 2015 aveva infatti dichiarato illegali quegli aiuti per mancato rispetto degli obblighi di notifica da parte del governo italiano, imponendo di conseguenza a Roma di recuperare i soldi. E ora il ...

ALITALIA - CALENDA/ Acquirenti hanno rallentato - ma ci sono spazi per la vendita. Passeggeri in calo : ALITALIA, le parole di Carlo CALENDA sulla vendita via Twitter. Il ministro ha fatto sapere che ci sono ancora spazi. In pista Lufthansa, Air France, Easyjet e Delta(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 16:56:00 GMT)

