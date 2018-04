Da oggi anche cani e gatti possono aprire un conto corrente in banca

Verso Cremonese-Foggia : tagliandi anche per i residenti in Puglia - dirige Giua : anche i tifosi del Foggia Calcio residenti in Puglia potranno liberamente acquistare i biglietti per assistere a Cremonese-Foggia in programma sabato 7 aprile, con calcio di inizio fissato alle ore 15:00, e valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B ConTe.it 2017/18. Fattore di rischio non elevato per Cremona Dopo l'iniziale decisione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive di sospendere il giudizio al ...

De Martino è sano e salvo. Due killer si sono introdotti nell’albergo dove alloggia anche lui e hanno sparato davanti ai clienti terrorizzati. La produzione ha voluto mantenere riserbo sulla vicenda ma la notizia è trapelata. Angoscia tra i naufraghi : Terrore all’Isola dei Famosi. E stavolta la cosa è davvero seria. È successa una cosa gravissima che non ha nulla a che fare con il canna-gate, con le solite polemiche, con le chiacchiere da salotto televisivo. Ciò che è successo non ha niente a che vedere con Franco Terlizzi che si è picchiato – a detta di Patrizia Groppelli – con Amaurys Perez e per questo sarebbe dovuto tornare in Italia, non per problemi di salute come aveva detto Alessia ...

Anche se è amore non si vede/ Su Canale 5 il film con Ficarra e Picone (oggi - 5 aprile 2018) : Anche se è amore non si vede, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 5 aprile 2018. Nel cast: Salvatore Ficarra e Valentino Picone che hanno diretto la regia e Ambra Angiolini. (Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 09:51:00 GMT)

Barcellona-Roma - Champions League oggi 4 aprile 2018 anche su Canale 5 - orari e info streaming : Ora i ragazzi di Di Francesco dovranno tentare un'altra incredibile impresa in occasione di Barcellona-Roma valevole per l'andata ai quarti di finale di Champions League e in diretta tv e streaming ...

Massimiliano Morra e Sara Di Vaira/ Verdetto di soli 0 anche oggi? (Ballando con le stelle 2018) : A Ballando con le stelle Massimiliano Morra e Sara Di Vaira sono stati molto sfortunati fino a questo momento, finalmente riusciranno a voltare pagina e ad esprimere tutta la loro voglia?(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 08:09:00 GMT)

Roma - arriva il contributo di soggiorno anche per Airbnb : A Roma arriva la tassa di soggiorno di 3,5 euro a notte anche per gli affitti brevi come Airbnb. Il Campidoglio ha approvato a maggioranza la delibera, precisando che si tratta dello stesso importo ...

Roma - arriva il contributo di soggiorno anche per Airbnb : A Roma arriva la tassa di soggiorno di 3,5 euro a notte anche per gli affitti brevi come Airbnb. Il Campidoglio ha approvato a maggioranza la delibera, precisando che si tratta dello stesso importo che versano bed&breakfast, case vacanze e affittacamere. "Così si favorisce l'identificazione delle strutture, si contrasta l'evasione e si stimano circa 20 milioni di introiti all'anno a regime", ha detto l'assessore allo Sviluppo economico ...

Salvate il titolo Mps : anche oggi giù in borsa. Dalla riammissione virtualmente bruciati 3.6 mld pubblici : Attesa per l'assemblea del 12 aprile. Nonostante l'intervento del Tesoro non sembra affatto risolta, tanto che si preparano buonuscite per circa 250 dirigenti -

M5s - la Lega allarga le braccia anche in Lombardia. Fontana : “Autosufficienti - ma appoggio esterno è benvenuto” : “Sostegno di M5s? La nostra maggioranza continuerà ad amministrare. Tutte le forze che vorranno collaborare su specifici argomenti saranno bene accette. La maggioranza è autosufficiente. Se ci saranno appoggi esterni, molto bene”. Così il neo governatore della Lombardia, Attilio Fontana, a margine della cerimonia di insediamento a capo della regione, tenutasi stamani a Palazzo Lombardia a Milano L'articolo M5s, la Lega allarga le ...

"Sono cresciuto a pane e Frizzi. Sorridiamo anche oggi perché Fabrizio portava così l'allegria nelle nostre case" : Vincenzo Pellegrini, 48 anni, è stato il primo ad arrivare questa mattina in viale Mazzini dove è ospitata la camera ardente del celebre conduttore televisivo Fabrizio Frizzi, morto ieri a Roma. E' arrivato alle 6 con in mano una grande foto che lo ritrae, bambino, accanto a un giovanissimo Frizzi: "Era il 1983 - ricorda Vincenzo, uno dei 1666 licenziati di Almaviva - e Fabrizio era all'inizio della sua carriera. In questa ...

Bitcoin - ma anche Ripple - : crollo e sell-off dopo ban di Twitter - quotazione BTC oggi pronta a rimbalzare? : A seguito dei divieti di fare pubblicità sulle criptovalute che sono stati introdotti dai colossi del web oggi in pratica il mondo del web advertising è completamente off-limit , se non a precise ...

Morto Frizzi - il ricordo di amici e colleghi su twitter. Max Giusti : 'oggi sono morto anche io' : 'Voglio ricordarti col sorriso che avevi sempre anche se oggi, sono morto un po' anche io ! Ti voglio bene #FabrizioFrizzi ! Max', così Max Giusti commenta su twitter la morte di Fabrizio Frizzi ...

Ex emeroteca - anche Confindustria Reggio Calabria alla mobilitazione di oggi in città [FOTO] : 'Confindustria vuole essere protagonista, assieme ai cittadini, alla società civile e a tutto il mondo produttivo, di un processo di rinascita sociale che passa dal contrasto a ogni forma di degrado, ...

Monte dei Paschi di Siena/ Mps - per le banche coperture aggiuntive sugli Npl fino a 4 - 5 mld (oggi - 23 marzo) : Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa torna sopra quota 2,65 euro ad azione. Le stime sulle coperture sugli Npl delle banche. Ultime notizie live di oggi 23 marzo 2018(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 13:36:00 GMT)