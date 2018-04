tgcom24.mediaset

: Da Facebook stretta sulle inserzioni politicheLunedì arriva una notifica agli italiani… - TutteLeNotizie : Da Facebook stretta sulle inserzioni politicheLunedì arriva una notifica agli italiani… - depredazionefin : RT @VoxNewsInfo: Facebook aveva annunciato, su richiesta del PD, una stretta contro satira e media indipendenti in vista elezioni. Nelle ul… - MATHIASALMEYDA : Dopo due anni siamo pronti a rifarci il look ma prima di presentarti al mondo in tutto il tuo nuovo splendore vogli… -

(Di venerdì 6 aprile 2018) In un post, Mark Zuckerberg, ha annunciato che la società ha cominciato a chiedere di verificare l'identità disti e dove sono localizzati prima di autorizzare la pubblicazione di annunci sul social. Novità in vista per gli utenti"coinvolti" nel Datagate.