Curriculum | 5 errori da evitare per non farlo cestinare soprattutto da Google

(Di venerdì 6 aprile 2018) Apparso originariamente su una pagina di LinkedIn, relativamente alle selezioni di curricula presso, ecco il “pentalogo” delle cose da non fare per non essere scartati subito al primo filtro della lettura del CV: 1.tipografici Balza subito agli occhi del selezionatore l’errore tipografico e modificare con frequenza ilaumenta il rischio dell’errore, dal momento che può risultare una coniugazione sballata, punteggiatura incongrua o verbi usati erroneamente. Sviste che possono essere interpretate come poca attenzione, scarsa focalizzazione del dettaglio, qualità carente o sciatteria. Un sondaggio CareerBuilder del 2013 ha riscontrato che il 58% dei CV contiene un errore. La soluzione suggerita da Laszlo Bock – il selezionatore – è quella di rileggere bene il documento partendo dalla fine, per poi risalire verso l’inizio in modo ...