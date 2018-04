Cupcakes a Rodi

huffingtonpost

(Di venerdì 6 aprile 2018) "Quella menzogna, quella bugia, quella madre che lei considerava sbagliata, aveva fatto per loro quello che una madre, qualsiasi madre, avrebbe fatto per i suoi figli: le aveva salvate davvero."Di madri e di segreti, di passioni e di affetti, di luoghi lontani –nella memoria– e vicini –nel cuore. Di questo e di molto altro parla il primo romanzo di Anna Martellato, "La prima ora del giorno" (Giunti, 2018), che decide di fare un tuffo nel passato, affondando la penna nelle radici della sua storia, rielaborando ricordi e emozioni che germogliano in unadel 1943, colorata e mistica.La storia, costruita con grande maestria e delicatezza dall'autrice, si snoda su due piani temporali: quello che dal giugno 1940 arriverà al luglio del 1944, e quello attuale, in cui troviamo una giovane protagonista, Zoe, alle prese con un lavoro impegnativo e un rapporto dai ...