Crotone | crolla un muro in un cantiere edile Due operai perdono a vita

Morti bianche a Crotone : crolla muro - due operai morti : Ancora delle morti bianche , ancora morti sul lavoro. Questa volta è successo a Crotone , all'interno di un cantiere in viale Magna Grcia, dove intorno alle ore 8,20 di questa mattina, c'è stato un ...

Crotone - crolla muro in cantiere : morti 2 operai/ Ultime notizie lungomare Magna Grecia : “tragedia devastante” : Crotone , muro crolla to nel cantiere su lungomare verso Capo Colonna: Ultime notizie , vigili del fuoco hanno estratto due morti e un terzo operai o ferito. "Tragedia devastante"(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 12:00:00 GMT)

Crotone - crolla muro in un cantiere : morti due operai - un altro è ferito : Due operai sono morti ed uno è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto a Crotone . I tre, dipendenti di una ditta incaricata dei lavori di ristrutturazione della strada che conduce a...

Crotone - crolla un muro in un cantiere : due operai morti e un ferito : Due operai morti e uno ferito è il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto in Calabria, a Crotone : i tre coinvolti sono dipendenti di una ditta incaricata dei lavori di ristrutturazione...

Crotone - crolla muro in cantiere : 2 operai morti - un terzo ferito : Roma, 5 apr. , askanews, Due operai morti e un terzo ferito gravemente. E' il bilancio provvisiorio di un grave incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile a Crotone . Alcuni operai erano al ...

Incidente sul lavoro a Crotone - le foto del muro crollato : Due operai morti e un terzo ferito. E' questo il bilancio provvisiorio di un grave Incidente sul lavoro avvenuto questa mattina presso un cantiere edile a Crotone in via Magna Grecia, la strada che ...

Crotone - crolla un muro in un cantiere : due operai deceduti - un terzo ferito gravemente : Crotone - Grave incidente sul lavoro a Crotone. Un muro di contenimento è crollato stamattina in un cantiere edile, investendo alcuni operai. Il bilancio attuale è di due morti e un ferito grave. Il ...