Cristiano Ronaldo verso l' accordo con il fisco | dovrà pagare 30 milioni

Standing ovation mondiale per Cristiano Ronaldo Video : Applaudita in tutto il mondo, da Torino a Lampedusa, da Tokio a Mosca, da Detroit a Pechino, da San Paolo a Caracas. La #rovesciata di #Cristiano Ronaldo, all'Allianz stadium di Torino, ha fatto il giro del pianeta, in diretta, in differita, on line, via social e con ogni mezzo. Un gesto tecnico apprezzato ovunque, al di la' della fede calcistica. Un'esecuzione da manuale del calcio [Video] - da far schizzare in piedi anche i più disincantati - ...

Lo stupore in differita per quella rovesciata di Cristiano Ronaldo : Idolo metrosessuale di mezzo mondo, a 33 anni Cristiano Ronaldo cura il proprio fisico con una maniacalità che pochi atleti hanno. Continua a fare la differenza grazie alla serietà con cui si allena ...

E se Cristiano Ronaldo fosse semplicemente il centravanti più forte della storia? : Al momento non ci sono dubbi sul fatto che Cristiano Ronaldo sia l'attaccante più forte del mondo, inteso come classico "9" che vive per il gol . Lo si vede dalla determinazione con cui lo insegue, ...

«Perché quel busto di Cristiano Ronaldo?». E l’artista scoppia a piangere : «Se Cristiano Ronaldo non segna, è colpa di quella statua che porta sfortuna». La furia social contro il busto di CR7 all’aeroporto di Madeira, inaugurato un anno fa, è andata ben oltre i confini delle semplici critiche. Con quell’espressione un po’ stralunata, l’opera è diventata presto virale sui social ed è stata bersagliata da centinaia di migliaia di commenti offensivi. A pagarne le conseguenze è stato l’artista che l’ha realizzata, il ...

Mazzola : “potevo portare Cristiano Ronaldo all’Inter - che bella sconfitta della Juve!” : “Cristiano Ronaldo? L’ho visto quando era un ragazzino a Lisbona, giocava coi ragazzi. L’ho conosciuto e ho pensato: questo e’ un fenomeno. Mi ero fatto dare tutto per portarlo all’Inter ma quando sono tornato a Milano, il mio presidente mi disse ‘e’ un ragazzino, che cosa vuoi che faccia…'”. Sono le parole di Sandro Mazzola, oggi ospite del programma di Rai Radio1 “Un Giorno da ...

“Lato b da infarto”. Cristiano Ronaldo - poco dopo la performance stellare contro la Juventus - ecco spuntare una foto hot. Un ‘regalo’ molto apprezzato da tifosi e fan : Di messaggi di apprezzamento in queste ore il buon Cristiano Ronaldo ne sta ricevendo a migliaia. Difficile, d’altronde, non inchinarsi allo strapotere calcistico di quello che è sicuramente il miglior giocatore del mondo, con buona pace di Leo Messi che dovrà sperare in un Mondiale da protagonista per ritagliarsi i suoi spazi in ottica Pallone d’Oro. La prestazione del portoghese contro la Juventus di Allegri è stata di ...

La prodezza di Cristiano Ronaldo contro la Juve vista dagli spalti dello Stadium : Cristiano Ronaldo non ha lasciato scampo alla Juventus e con doppietta e assist ha messo una firma indelebile sul 3-0 del Real Madrid nell'andata dei quarti di finale di Champions League. In questa ...

Juve-Real - standing ovation e applausi per Cristiano Ronaldo. Lui ringrazia i tifosi bianconeri : “È stato un momento incredibile, devo ringraziare tutti i tifosi della Juventus, quello che hanno fatto è stato qualcosa di fantastico che non mi era mai successo nella mia carriera”. Con queste parole al sito dell’Uefa Cristiano Ronaldo ha voluto ringraziare i tifosi bianconeri per la standing ovation che gli hanno riservato dopo lo splendido gol in rovesciata dell’Allianz Stadium. Il fuoriclasse portoghese è stato ancora una volta ...

