“Cosa faccio al mio corpo” Aurora Ramazzotti | la confessione La figlia di Eros e

(Di venerdì 6 aprile 2018) Qualche anno fa la prendevano in giro e le dicevano di essere più brutta di sua madre. Certo, non è facile essere ladi Michelle Hunziker. Ma, nata dall’amore tra Michelle e il cantante, non ha mai preso troppo sul serio quelle crudeltà. O comunque non lo ha mai dato a vedere. Probabilmente ci sarà rimasta male perché non è giusto che una ragazza venga presa di mira perché ha un po’ di cellulite o perché non è magra come sua madre. E poi quell’età è già crudele di suo, perché mettere il dito nella piaga e complicare le cose?, però, ha reagito bene e ha zittito con il suo atteggiamento tutti i cattivoni. Se ne frega e va avanti per la sua strada. Si gode il suo amore con Goffredo Cerza – non è vero che si sono lasciati solo perché hanno trascorso le vacanze separate come aveva ipotizzato qualcuno – e già lavora in televisione. Per avere 21 ...