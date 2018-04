Cosa c’è stasera in tv : L'Europa League, la politica e – tra i film – "Malèna" di Tornatore e "The Walk" sulla storia del funambolo Philippe Petit The post Cosa c’è stasera in tv appeared first on Il Post.

Cosa c'è stasera in tv : Oltre alla Roma in Champions League: "Cleopatra" del 1963, "John Q" con Denzel Washington e "Nessuna verità" con DiCaprio e Russel Crowe

Cosa c'è stasera in tv : Juventus-Real Madrid in chiaro, "Vita di Pi" e i soliti talk show del martedì

Cosa c'è stasera in tv : Mystic River, una nuova puntata di Report e una puntata di Boss in incognito girata ad Accumuli

Cosa c'è stasera in TV : E Cosa non c'è: niente "Che tempo che fa" e niente Iene, ma in compenso due famosi film di eroi innamorati degli anni Ottanta

“Cosa ho passato…”. Gerry Scotti inedito a C’è posta per te. Durante l’ultima puntata del programma di Maria De Filippi - il conduttore si commuove e racconta una Cosa che fin qui non sapeva nessuno. Pubblico a casa e in studio in lacrime : C’era attesa e le emozioni non possono di certo mancare nell’ultima puntata di C’è posta per te. La prima storia ha per protagonista Gerry Scotti, accolto in studio con grande affetto. Gerry si commuove subito: “Quest’anno mi ero ripromesso di non piangere e, invece, sto già piangendo”. A volerlo in studio è Nunzia che chiama il programma per suo figlio Francesco. Alla De Filippi ha raccontato di essere ...

Cosa c'è stasera in TV : Un film d'animazione con una famiglia di uccelli in via d'estinzione, il vecchio "Blade Runner" e l'ennesimo film con Steven Seagal

Cosa c'è nell'accordo tra Sky e Mediaset : Diversi canali di Mediaset Premium finiranno su Sky, che creerà un'offerta anche sul digitale terrestre: hanno fatto pace, insomma

Cosa c'è stasera in tv : I soliti programmi del venerdì, qualche film discreto ma soprattutto "Inside Out"

Manca un anno alla Brexit - cosa è stato deciso e Cosa c’è ancora da fare : (Immagine; pixabay/CC0 Creative Commons) La Brexit è al giro di boa. A 23 del 29 marzo del 2019 diventerà effettiva mentre esattamente un anno fa, il 29 marzo 2017, la premier britannica Theresa May ha chiesto l’applicazione dell’articolo 50 del Trattato di Lisbona con cui attivare la procedura per consentire al Regno Unito di uscire dall’Unione europea. I passi della Brexit A febbraio del 2016 l’allora premier britannico David Cameron ha ...

Cosa c'è stasera in tv : Un paio di talk show, The Voice e un film ambientato quasi interamente dentro a un carro armato

“Terrificante!”. Sono sulle nostre mani. Questa immagine ti sconvolge e non vuoi guardarla (visto che è un po’ disgustosa). Ma c’è qualCosa di molto importante da sapere : “Ecco Cosa fare per evitarlo” : “Lavati le mani!”, questo ritornello chiunque lo ha sentito milioni di volte. Saggezza popolare, ma anche verità scientifica. Anche quando ci sembrano pulita in realtà le mani nascondono un mondo di ‘vita’ che a vederlo da vicino non ci lascia proprio indifferenti. Tasha Sturm, microbiologa e mamma di un bambino di otto anni, ha deciso dimostrare che le mamme non sbagliano mai. Dopo aver preso l’impronta della manina del suo bimbo ...

Cosa c'è stasera in tv : Due nuove puntate del "Cacciatore" e "Il diavolo veste Prada", ma è soprattutto arrivato il momento dell'anno in cui torna "Il Gladiatore"

“Se l’è cercata”. L’ultimo sfregio a Fabrizio Frizzi. Dopo la morte del conduttore - mentre tutti si straziavano per la sua scomparsa - è accaduto qualCosa di veramente spregevole. Di Cosa lo hanno accusato (con piena convinzione). C’è solo da vergognarsi : Fabrizio Frizzi si è spento a 60 anni (compiuti lo scorso febbraio) all’ospedale Sant’Andrea di Roma per un’emorragia cerebrale lasciando un vuoto enorme intorno a sé. Fabrizio Frizzi era sotto osservazione medica Dopo quel malore che aveva avuto a ottobre 2017 mentre registrava una puntata de L’eredità: si trattò di ischemia e Frizzi restò per diverso tempo in ospedale. Nel frattempo, però, con quel suo cuore buono che lo contraddistingueva, ...